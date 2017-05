Premier do weteranów: Wasza służba to przykład patriotyzmu

Jesteście bohaterami naszych czasów, wasza służba to przykład patriotyzmu, oddania ojczyźnie; jesteście gwarantem solidności polskiej armii - powiedziała premier Beata Szydło w nagraniu opublikowanym w poniedziałek z okazji Dnia Weterana.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /kprm.gov.pl /Twitter

Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że Dzień Weterana to dobry moment, żeby podziękować polskim żołnierzom, którzy setki, tysiące kilometrów od naszej ojczyzny ramię w ramię z naszymi sojusznikami bronili pokoju.

"Jesteście bohaterami naszych czasów, wasza służba to przykład patriotyzmu, oddania ojczyźnie. Wierzycie w to, że stając przy boku naszych sojuszników, walcząc z przeciwnikami, bronicie pokoju i spokoju. Walczycie o nasze bezpieczeństwo. Podziwiamy was za to i dziękujemy" - powiedziała Szydło.

Zaznaczyła, że przykład polskich żołnierzy, którzy nie boją się, narażając swoje życie i zdrowie, stawać w obronie tych, którzy potrzebują pomocy, jest najlepszym dowodem na to, że polskie wojsko zawsze jest tam, gdzie dzieje się źle, gdzie trzeba pomagać, gdzie trzeba bronić pokoju i bezpieczeństwa ludzi.

"Dziękujemy wam dzisiaj za to. Jesteście gwarantem solidności polskiej armii. Biało-czerwone barwy na waszych mundurach, dla naszych sojuszników są przykładem oddania i solidności. Dziękujemy wam i oddajemy wam hołd" - dodała.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa przypada 29 maja; ustanowiła go uchwalona w 2011 r. ustawa o weteranach. Tego samego dnia przypada też Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Przepisy ustawy dotyczą uhonorowania weteranów i pomocy dla weteranów poszkodowanych. Obejmują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla weteranów przebywających na rentach inwalidzkich, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Od lat 50. XX w. w misjach zagranicznych wzięło udział ponad 100 tys. żołnierzy i kilka tysięcy funkcjonariuszy z Polski. Podczas służby i pracy w kontyngentach poległo ok. 120 Polaków.