Premier Morawiecki spotkał się z Rickiem Perrym

Premier Matusz Morawiecki wizytę na Światowym Forum Ekonomicznym rozpoczął od spotkania z Rickiem Perrym, sekretarzem ds. energii USA. Głównym tematem była budowa drugiej nitki gazociągu Nord Stream II.

- Stany Zjednoczone uważają, że dalsza monopolizacja dostaw gazu do Europy może nie tylko zmniejszyć konkurencyjność Starego Kontynentu, ale również doprowadzić do dalszego uzależnienia od Rosji, jak również wywołać pewne reperkusje w obszarze bezpieczeństwa - powiedział dziennikarzom podczas WEF w Davos Morawiecki.

Zwrócił on także uwagę, że to właśnie dalsze odcinanie Ukrainy od systemu przesyłowego, czy wręcz jej całkowite obejście w dostawach gazu do Europy - może powodować wspomniane turbulencje w obszarze bezpieczeństwa w tej części świata.

Premier Morawiecki potwierdził także, że prowadzone są konsultacje przeciwko budowie nowego połączenia gazowego z Rosji (o czym pierwszy poinformował "Dziennik Gazeta Prawna").

- Prowadzimy szeroko zakrojone rozmowy w zakresie wprowadzenia zasad trzeciego pakietu energetycznego do dyrektywy gazowej. Potrzebujemy rzeczywiście koalicji państw. Wiele krajów ma podobne zdanie do nas, ale temat nie jest łatwy, ponieważ Rosjanie sprzęgli swoje interesy z Niemcami, a to jak wiemy jest bardzo mocna koalicja - dodał Morawiecki.

Jak informuje "DGP", koalicja, którą chce zbudować premier, miałaby składać się nie tylko z Polski i Ukrainy, ale też z państw basenu Morza Bałtyckiego.



Według informacji dziennika, jednym z argumentów, które ma podnosić polski rząd w rozmowach, ma być to, że "budowa Nord Stream 2 finalnie zagrozi niepodległości Ukrainy".



"Jesteśmy wdzięczni za stanowisko Polski w sprawie Gazociągu Północnego" - mówił niedawno prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Z Davos Bartosz Bednarz