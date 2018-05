​Premier Morawiecki wziął udział w przekazaniu kluczy do Mieszkanie Plus

Premier Morawiecki wziął udział w przekazaniu kluczy do lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej. W trakcie uroczystości klucze do mieszkań przekazano dwóm rodzinom, pozostałe 184 wprowadzą się na przełomie maja i czerwca.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk podczas uroczystego przekazania kluczy do mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus /Tomasz Koryszko /PAP

Przed wystąpieniem premiera odczytano list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił, że kolejne rządy po 1989 r. zaniedbały budownictwo powszechne. "W ramach programu "Mieszkanie Plus" chcielibyśmy wybudować w najbliższych latach od 2,5 do 3 mln tanich mieszkań. To śmiały cel, ale wykonalny" - zaznaczył w liście Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził w liście, że sobotnia uroczystość "napawa optymizmem". "Te 3 budynki nie będą elementem kamiennej pustyni, ale częścią osiedla z terenami zielonymi, placami zabaw dla dzieci oraz parkingami" - dodał Kaczyński.

Premier Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział, że "Prawo i Sprawiedliwość buduję tę przestrzeń wolności dla Polaków, Prawo i Sprawiedliwość tworzy i organizuje na nowo rzeczywistość gospodarczą i społeczną. To pierwszy rząd przez te ostatnie 25 lat - z krótkim interwałem na lata 2005-2007 - który patrzy wyłącznie przez pryzmat potrzeb ludzi" - mówił w sobotę w Białej Podlaskiej premier Mateusz Morawiecki.

Transparent z napisem "Alternatywy 4"

Szef rządu, nawiązując do budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus, powiedział, że na jednym z ostatnich spotkań podeszła do niego pani Aneta z mężem - rodzice trójki dzieci, którzy - jak dodał - chcieli na stałe wyjechać z Polski. Zadeklarowali jednak, że jeśli w innych miastach Polski będą powstawały tanie mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności, to pozostaną w kraju.

"Mogę powiedzieć pani Anecie, jej mężowi i myślę, że milionom polskich rodzin, że to jest nasze zobowiązanie, tak właśnie chcemy działać" - zapewnił Mateusz Morawiecki.

Morawiecki w Białej Podlaskiej zwrócił uwagę na transparent z napisem "Alternatywy 4" - nawiązujący do polskiego serialu w reż. Stanisława Barei - który pojawił się na miejscu konferencji. "W tych okolicznościach potrzebujemy właśnie alternatywy. Naszym przeciwnikom politycznym przypominamy, że jesteśmy alternatywną dla całego społeczeństwa, żeby nie tylko elity miały dobrze, ale żeby całe społeczeństwo, rok po roku miało coraz lepiej" - zaznaczył szef rządu.

Premier zwracając się do przeciwników politycznych podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce "zbudować alternatywę, która będzie Polską dla całego społeczeństwa, Polską dla wszystkich". "Przede wszystkim chcemy, żeby Polska była jak najbardziej demokratyczna i wolna, a to znaczy, że te cztery największe wartości, o które chodzi całemu społeczeństwu: rodzina, praca, godna płaca i mieszkanie - to wszystko jak w soczewce ma odzwierciedlenie w programie Mieszkanie Plus" - mówił Morawiecki.

"Dlatego będziemy te mieszkania w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu latach budować, jeżeli tylko społeczeństwo polskie nam zaufa, bo jesteśmy najbardziej prospołecznym rządem ostatnich trzydziestu lat" - podkreślił szef rządu.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zaznaczył w trakcie wystąpienia w Białej Podlaskiej, że w sobotę mieszkania oddawane są w niewielkiej Białej Podlaskiej, ale w całej Polsce potrzebujących jest dużo więcej. "Nasze specjalne działania w ramach Mieszkania Plus są nakierowane do tej części naszego społeczeństwa, której nie stać na kupno nowego mieszkania, nie stać na sięgnięcie po kredyt w banku, często również nie stać na sięgnięcie po pieniądze na najem (...). To około 40 proc. naszego społeczeństwa, to około 15 mln Polaków, którzy są w takiej sytuacji" - poinformował szef resortu inwestycji i rozwoju.

Minister mówił m.in. o wprowadzanych zmianach prawnych, zwracając uwagę, że szczególnie ważna jest tzw. specustawa mieszkaniowa. "Lada dzień skierujemy tę ustawę do naszego parlamentu" - powiedział. Przypomniał, że "pozwoli ona na znaczne przyspieszenie, znaczne zwiększenie skali programu Mieszkanie Plus".

W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 40-metrowego mieszkania wyniesie około 650 zł, a mieszkania 51-metroweego - około 800 zł. Koszt ten uwzględnia opłaty eksploatacyjne. Każda rodzina będzie indywidualnie rozliczać się ze zużycia mediów.

Rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji.

Mieszkania w Białej Podlaskiej to kolejne lokale w ramach Mieszkania Plus przekazane najemcom. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań pod koniec kwietnia. Zamieszkali oni w 96 lokalach w Siedleminie koło Jarocina, przy ul. Głównej.

Celem programu Mieszkanie Plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem tego rządowego programu są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.