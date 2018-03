​Premier Morawiecki złożył życzenia wielkanocne

Wesołych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Wielkiej Nocy oraz cieszenia się wspólnotą życzył rodakom w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia wielkanocne /KPRM /

"Święta Wielkiej Nocy to czas wiary, nadziei i zwycięstwa miłości. To ten moment, gdy nasze myśli kierujemy do bliskich - do tych, których kochamy. Także do tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w świątecznym filmie zamieszczonym w serwisie YouTube.

Reklama

To, co nas łączy i to, co wspólne - jak podkreślił - jest najważniejsze. "Chcemy być lepsi, chcemy, by dobro zwyciężyło zło. Tego właśnie uczy nas zmartwychwstały Chrystus. Z tej nauki płynie uniwersalne przesłanie: musimy łączyć, nie dzielić, budować wspólnotę. Tego wszyscy chcemy, być razem i czuć się bezpiecznie" - dodał.

"Niech te nadchodzące święta zmartwychwstania Pana będą dla wszystkich państwa czasem radości, wzmocnienia i pogody ducha. Spędźmy te święta razem, cieszmy się wspólnotą: wspólnotą, która nas łączy. W imieniu całej Rady Ministrów życzę państwu wesołych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Wielkiej Nocy" - zwrócił się premier do rodaków.

W piątek premier na Twitterze złożył także osobne życzenia świąteczne ewangelikom i protestantom. "Ewangelikom i wszystkim protestantom, którzy tak pięknie podkreślają znaczenie Ofiary Jezusa na krzyżu, życzę owocnego i wspólnotowego przeżywania Wielkiego Piątku. Dla polskich Ewangelików to dzień wolny od pracy - świadectwo szacunku dla wielowyznaniowego dziedzictwa RP" - napisał.