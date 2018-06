Premier: Morderczy plan Niemców nie został zrealizowany

​"Niemcy realizowali swój morderczy plan zakładający, że II wojnę światową ma przetrwać 10-15 proc. obywateli polskich i innych z tej części Europy. Dziś wiemy, że tylko ogromny, wspólny wysiłek wojenny doprowadził do tego, że nie został on zrealizowany" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki uczestniczy w obchodach narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady / Jakub Kamiński /PAP

Premier wziął w czwartek udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.

"Spotykamy się tutaj, by czcić pamięć tych naszych pomordowanych obywateli, rodaków, obywateli RP różnych narodowości i obywateli, którzy często w tej nierównej walce stawali ramię w ramię, okazując sobie braterstwo. W tak dramatycznych okolicznościach, w tak strasznym czasie monstrualnych niemieckich zbrodni, nie jesteśmy sobie w stanie my, dzisiejsze pokolenia, wyobrazić - co to znaczyło wówczas podać kromkę chleba, szklankę wody drugiemu człowiekowi" - mówił premier.

Podkreślał, że "tu, na tym miejscu uświęconym krwią wielu bohaterów, Niemcy dokonywali licznych zbrodni". Przypominał, że zbrodnie te zaczęły się już w 1939 r.; mówił, że w czasie operacji "Tannenberg" tylko w ciągu dwóch miesięcy dokonano ponad 700 egzekucji masowych i wymordowano ponad 20 tys. osób na samym początku II wojny światowej.

"Więziono, katowano, mordowano - tak jak w tym więzieniu - dziesiątki tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. Niemcy realizowali z morderczą skutecznością swój morderczy plan; on wobec obywateli II RP nazywał się 'Generalplan Ost' - mały plan i duży plan; nie zdążyli wcielić go w życie" - mówił szef rządu, zauważając, że u założeń tego planu "stało to, że ma przetrwać II wojnę światową najwyżej 10-15 proc. obywateli polskich i innych obywateli z tej części Europy".

"My dzisiaj wiemy, że tylko ogromny, wspólny wysiłek wojenny doprowadził do tego, że ten straszny plan nie został zrealizowany. I w tych walkach uczestniczyliście państwo, dzisiejsi świadkowie tamtych lat, i jesteśmy wam winni ogromną wdzięczność i ogromną pamięć. Tę pamięć obiecujemy - pamięć, która trwa, która jest pielęgnowana" - dodał premier.

Zobowiązanie rządu

"Zobowiązanie naszego rządu jest bezwarunkowe i absolutne do czczenia pamięci ofiar, do obrony prawdy, do tego, aby odpowiedzialni za tamte zbrodnie nigdy nie byli zamieniani z ofiarami, żeby kat był katem, a ofiara, żeby miała przynajmniej cześć i pamięć, które jesteśmy jej winni. I do tego się zobowiązujemy" - zadeklarował premier.

Szef rządu podziękował "wszystkim, którzy czczą tę pamięć o strasznych latach II wojny światowej, o niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, obozach i więzieniach takich jak Pawiak". Jak dodał, "tylko na takim fundamencie prawdy możemy budować przyszłość". "Cześć pamięci wszystkim ofiarom. I cześć i chwała bohaterom tamtych lat" - powiedział Morawiecki.