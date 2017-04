Premier: Nie wiadomo, gdzie trafiało kilkanaście miliardów złotych

Rodzina była, jest i będzie symbolem polskiego rządu, symbolem Polski - powiedziała w sobotę w Toruniu na konferencji "Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki" premier Beata Szydło. Przypomniała, że 1 kwietnia mija rok od wprowadzenia rządowego programu Rodzina 500 Plus.

- Rodzina była, jest i będzie symbolem polskiego rządu. Jest symbolem Polski. Nie boję się tego powiedzieć, dlatego że po kilkunastu miesiącach pracy naszego rządu otrzymaliśmy już tak wiele wyróżnień międzynarodowych, w różnych miejscach Polska jest przywoływana jako państwo, w którym rzeczywiście jest prowadzona polityka prorodzinna z prawdziwego zdarzenia - powiedziała premier Szydło.

- Nie ma większej wartości ponad rodziną. I to jest dzisiaj przyszłość Polski i Europy - Europy, która przeżywa ogromny kryzys wartości, Europy, która nie potrafi sobie poradzić z kolejnymi wstrząsami i kryzysami, dlatego że wyrzekła się wartości, dlatego że Europą zaczęły rządzić partykularyzmy, ideologie politycznie umocowane w różnych środowiskach, które walczą z chrześcijaństwem, i rządzi pieniądz, który ma budować przede wszystkim prywatne zaplecze - mówiła szefowa rządu.

- My powiedzieliśmy, mieliśmy tę odwagę powiedzieć tutaj w Polsce, że nie takiej chcemy Europy i nie takiej chcemy Polski - dodała.

Odnosząc się do kwestii pierwszej rocznicy wprowadzenia programu Rodzina 500 Plus przypomniała, że program ten "ma swój początek jeszcze w okresie kampanii wyborczej, gdy jeżdżąc po Polsce rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze".

"Kilkanaście miliardów złotych trafiało nie wiadomo gdzie"

- Wtedy postanowiliśmy wprowadzić do naszego programu - projekt wspierający rodziny. Można powiedzieć - nic wielkiego - przeznaczenie środków finansowych, które mogłyby zdaniem niektórych być wyższe, ale trafiających do polskich rodzin po to, żeby pomóc wychowywać dzieci. Taki był cel i zamiar. Jednak nikt przed nami tego nie zrobił, a te kilkanaście miliardów zł, które mogły trafiać do polskich rodzin, trafiało do końca nie wiadomo, gdzie - oceniła Szydło.

Premier podziękowała wielu osobom, których determinacja przyczyniła się do możliwości zrealizowania tego pomysłu, m.in. ministrom w swoim rządzie, wojewodom, ale również wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz pracownikom urzędów i ośrodków pomocy społecznej.

- Pomagały nam instytucje finansowe, banki, jak również media, które promowały ten program. Wszystkim państwu chcę serdecznie podziękować. Zrobiliśmy razem wielką rzecz - zaznaczyła.

"To jest krwioobieg tych lokalnych gospodarek"

Prezes Rady Ministrów dodała, że "firma rodzinna - oparta na zasadach i na wartościach - to jest podstawa polskiej ekonomii i gospodarki; obowiązkiem państwa jest te firmy wspierać". Wskazała, że firmy rodzinne oparte są na zasadach i na wartościach. - To nie są bezduszne korporacje, w których trwa tylko i wyłącznie walka o zysk, o ciągłe kariery, o osiąganie wyższych celów" - mówiła szefowa rządu. Według niej firmy rodzinne "to jest coś więcej". - To jest krwioobieg tych lokalnych gospodarek - stwierdziła.

- Uważam, że my jeszcze zbyt mało robimy dla firm rodzinnych i na pewno to jest nasze wyzwanie i zadanie, z którym powinniśmy się zmierzyć" - dodała. "Naszym obowiązkiem, obowiązkiem państwa jest te firmy wspierać. Tworzyć takie zasady, tworzyć taki system, by z małych mogły stawać się średnimi, a ze średnich dużymi - wskazała premier Szydło.

W jej ocenie - "jeśli zadbamy o te firmy rodzinne, jeżeli stworzymy system, który będzie je preferował, który je będzie umacniał, będzie dawał im szanse rozwoju, to stworzymy zdrową, polską gospodarkę opartą na zasadach, na wartościach, a to jest największym naszym osiągnięciem" - podkreśliła szefowa rządu. - To jest przyszłość - zaznaczyła.

W Toruniu obecna była też minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która zauważyła, że "firma rodzinna to nie tylko miejsce pracy i troski o majątek, lecz także miejsce przekazywania m.in. wartości rodzinnych i zawodowych oraz zachowania odpowiedzialności społecznej".

"W przypadku firm rodzinnych zauważalne większe zaangażowanie"

Rafalska przypomniała, że za firmę rodzinną uważa się przedsiębiorstwo, w którym udziałowcem większościowym jest rodzina założycieli i gdzie większość decyzji strategicznych podejmowana jest przez fundatorów bądź ich krewnych.

Wskazała, że firmy rodzinne w Polsce to głównie mikro- i małe przedsiębiorstwa, lecz - jak podkreśliła - część z nich ma już rozpoznawalną markę i znaczący udział w swoich branżach, także na rynkach międzynarodowych. Udział firm rodzinnych w polskiej gospodarce, zależnie od definicji, szacowany jest na 30-40 proc., podczas gdy przeciętnie w UE jest to 70 do 80 proc.

- W przypadku firm rodzinnych zauważalne jest większe zaangażowanie członków rodziny w działalność i pomyślny rozwój firmy oraz większe zaufanie współpracowników. W sposób naturalny tworzą się także warunki do rozwoju i zachowania rodzinnych wartości i przygotowania młodego pokolenia do sukcesji - wskazała Rafalska.

- Firma rodzinna nie opiera się na założeniu, że jest to tylko i wyłącznie miejsce pracy i miejsce troski o majątek i potrzeby finansowe, ale funkcjonuje jako sposób przekazania zapału do realizacji pewnych planów, projektów, umiejętności, połączenia czynników wyznaczających wartości rodzinne i wartości zawodowe tak, aby powstały dobra materialne, a równocześnie zachowana została ważna dla nas odpowiedzialność społeczna - zaznaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Konferencja z udziałem szefowej rządu odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Inicjatorami konferencji w Toruniu były Instytut im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość" oraz WSKSiM.