Premier: Nigdy bym nie pozwolił na zagrożenie dla niezawisłości sędziów

Jestem i byłem człowiekiem "Solidarności", nigdy bym nie pozwolił na to, by były robione zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości, które by spowodowały zagrożenie dla niezawisłości sędziów - przekonywał premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowych polsko-francuskich Spotkań Warszawskich.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /THOMAS KIENZLE /AFP

"Wierzę głęboko, że nasze reformy idą we właściwym kierunku i są bardzo podobne do tych, które Francja robiła 15 lat po wojnie" - mówił szef rządu.

Reklama

Zwracał uwagę, że Francja na przełomie lat 50. i 60. dokonywała także głębokiej reformy sądownictwa, w czasach gdy "IV republika stawała się V republiką", a premierem był Michel Debre.

Wprowadził on "bardzo podobne, głębokie zmiany w wymiarze sprawiedliwości" - argumentował premier. Zmienił bowiem system krajowej rady sądownictwa i zasady funkcjonowania sadów najwyższych, doszło też do "głębokiej wymiany elit sędziowskich", zwłaszcza tych związanych z epoką Vichy.

"Było to podobne do tego, co my dzisiaj próbujemy zrobić. Czyli zmiany, które pozwolą nam pozostawić za sobą pozostałości systemu i myślenia PRL-owskiego" - przekonywał szef rządu. Ponieważ, jak dodał, "w Sądzie Najwyższym są dzisiaj jeszcze sędziowie ze stanu wojennego", którzy "wydawali haniebne wyroki na bojowników o wolność i demokracje".