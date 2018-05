Premier o proteście w Sejmie: Wypełniliśmy postulaty w najlepszy możliwy sposób

Postulaty, które zostały zaprezentowane przez rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych ponad dwa tygodnie temu, wypełniliśmy w najlepszy możliwy sposób, tak jak mogliśmy to uczynić - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Garwolina.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Radek Pietruszka /AFP

"Przez dwa i pół roku podnieśliśmy już wydatki na osoby niepełnosprawne o 3 mld zł, z 12,5 na 15,5 mld zł, czyli o około 20 proc." - powiedział szef rządu. Zaznaczył, że w wielu obszarach takich, m.in. w wypadku renty socjalnej podniesiono wydatki "o 50 proc., 40 proc., 30 proc.".

"Dla osób z niepełnosprawnościami, bardzo wysokimi, przeznaczamy środki o wartości od 2,5 do 3 tys. zł netto mniej więcej na rękę. W porównaniu do naszych poprzedników to wzrost o ponad 30 proc." - zaznaczył premier.

Zapewnił, że rząd będzie starał się dzielić owoce wzrostu gospodarczego w taki sposób, osoby niepełnosprawne włączać w życie społeczne, w rynek pracy. "Tak, jak mówią przedstawiciele tych środowisk, te osoby mogą pracować, tylko trzeba dopracować różne mechanizmy ich zatrudniania i my ten pakiet wkrótce przygotujemy" - zapowiedział.

"Ale też chcę podkreślić, że postulaty, które zostały zaprezentowane ponad dwa tygodnie temu wypełniliśmy w najlepszy możliwy sposób, tak jak mogliśmy to uczynić" - oświadczył Morawiecki.