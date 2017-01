Premier: Od jutra rozpoczynam przegląd resortów

Od jutra rozpoczynam przegląd resortów - zapowiedziała premier Beata Szydło podczas konferencji zapowiadającej działania rządu na przyszły rok.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /AFP

W czasie "przeglądu ministerstw" szefowie poszczególnych resortów mają przedstawić pomysły i plany na najbliższe 12 miesięcy. Na pierwszy ogień idą kwestie bezpieczeństwa, czyli resorty Antoniego Macierewicza (MON) i Mariusza Błaszczaka (MSWiA) - zapowiedziała premier Beata Szydło.

- Przegląd resortów, który będzie odbywał się tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie również dobrą okazją do tego, aby zdać sprawozdanie Polakom z tego, co zostało już zrobione, ale przede wszystkim, żeby powiedzieć, co zostanie zrobione w tym roku - powiedziała szefowa rządu.

"Bezpieczeństwo to jest nasz priorytet"

Rozmowy rozpoczną się w środę od spraw bezpieczeństwa. - Bezpieczeństwo to jest nasz priorytet, to jest w tej chwili jedno z najważniejszych zadań, bezpieczeństwo szeroko rozumiane, ale dotyczące zarówno tego codziennego życia polskich rodzin, polskich obywateli, ale również bezpieczeństwo w wymiarze szerszym - podkreśliła Szydło.

Premier dodała, że po każdym ze spotkań, które odbędą się w ramach przeglądu resortów, będzie chciała spotkać się dziennikarzami, "żeby poinformować, o tym jakie zostały wyznaczone kierunki w poszczególnym resorcie".

Szefowa rządu zapytana, czy spodziewane są zmiany personalne w jej gabinecie, stwierdziła, że głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunków działania na najbliższy rok..

- My zapowiadaliśmy i również to od roku konsekwentnie realizujemy, bo przypomnę, że m.in. zlikwidowaliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa, po to, ażeby usprawniać prace rządu, instytucji państwowych. Więc rozmowa na temat usprawnienia i bardziej skutecznych działań resortów również będzie miała miejsce - powiedziała na konferencji prasowej premier Szydło, pytana o to, czy w wyniku tego przeglądu można się spodziewać reorganizacji rządu, ministerstw, ewentualnych zmian personalnych.

Jak podkreśliła, głównym zadaniem jest wyznaczane kierunków i nowych zadań resortów.