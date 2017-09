Premier: Polska szkoła ma czerpać z tradycji narodu polskiego

"Reformę edukacji wprowadzamy po to, by polska szkoła była szkołą ambitną, otwartą, nowoczesną, ale też taką, która czerpie z tradycji i kultury polskiego narodu" - mówiła premier Beata Szydło, rozpoczynając rok szkolny 2017/2018 w Dobrzechowie (woj. podkarpackie). Zapowiedziała także wzrost pensji dla nauczycieli o 15 procent w ciągu trzech lat.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Darek Delmanowicz /PAP

Premier podkreśliła, że polska szkoła dzięki reformie "będzie szkołą, w której każdy musi znaleźć równe szanse bez względu na to, skąd pochodzi, gdzie mieszka, jakie są możliwości materialne jego rodziców".



"Polska szkoła będzie otwarta, nowoczesna, ale będzie czerpała pełnymi garściami z naszej polskiej tradycji i kultury, z naszej europejskiej tradycji i kultury. Będzie przewodnikiem, będzie uczyła, będzie wychowywała" - mówiła Szydło.

"Każdy ma prawo do tego, aby zdobyć jak najlepsze wykształcenie w polskie szkole, które będzie realizowało jego marzenia, ale też będzie spełniało oczekiwania i realizowało plan, który młody człowiek zakłada na swoją drogę życiową i będzie wykorzystywało jego talenty" - zaznaczyła premier.



Podkreśliła, że największym kapitałem jest młodzież i dzieci. "Naszym obowiązkiem dorosłych, ludzi odpowiedzialnych za oświatę, za państwo, za samorządy, za lokalne wspólnoty jest inwestować jak najlepiej właśnie w dzieci i młodzież, bo ten największy kapitał, którego nic nie zastąpi, żaden pieniądz, żadne dobra materialne, pięknie się rozwijał, wzrastał i przynosił jak najlepsze owoce.



"Po to przygotowaliśmy właśnie reformę, która taką dobrą szkołę dla naszej młodzież dzisiaj otwiera" - zaznaczyła szefowa rządu.

"Sprostać wyzwaniom współczesności"

Premier podkreśliła, że uczniowie wracają z wakacji do "nieco innej szkoły", niż ta, którą żegnali w czerwcu. "Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny i rozpoczynamy też reformę oświaty" - powiedziała Szydło, zaznaczając że zmiany w edukacji były konsultowane z samorządowcami, pedagogami, środowiskami oświatowymi, ekspertami i rodzicami.



"I tym wszystkim państwu, którzy braliście udział w tych konsultacjach, zgłaszaliście swoje uwagi, chcę za to bardzo serdecznie podziękować" - dodała szefowa rządu.



Przekonywała, że rząd wprowadza obecną reformę po to, by "sprostać wyzwaniom współczesności, by polska szkoła była szkołą ambitną, otwartą, nowoczesną", ale też szkołą, która czerpie z tradycji i kultury polskiego narodu; szkołą, która dobrze przygotowuje młodzież i dzieci do wyzwań, które przed nimi stoją" - podkreśliła Szydło.



Reforma edukacji, która weszła w życie 1 września przywraca 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika; funkcjonujące od 1999 r. gimnazja mają być stopniowo likwidowane.

Szefowa rządu oceniła, że reforma jest dobrze przygotowana - organizacyjnie i programowo. "Nie ma żadnych zagrożeń i to jest dla nas wszystkich największa wartość" - powiedziała premier.

Premier: Pensje nauczycieli wzrosną w ciągu 3 lat

Szydło zapewniła, że rząd wywiążę się ze wszystkich zobowiązań, które zostały złożone przy przygotowaniu reformy. Wśród nich wymieniła m.in. wprowadzenie opieki medycznej w szkołach i wzrost wynagrodzeń nauczycieli. "Chcemy, by w szkołach była pełna opieka medyczna dla polskich dzieci" - podkreśliła szefowa rządu.



Nauczyciele, jak mówiła, muszą wiedzieć, że trudna misja, która wypełniają jest doceniana i że w ich zawodzie można realizować swoje plany, marzenia i ambicje.



"Zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń - w ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc."- zapowiedziała Beata Szydło. "Pierwsza podwyżka będzie na początku drugiego kwartału 2018 r., 1 kwiecień pierwsza transza 5 proc. podwyżki; kolejna 1 styczeń 2019 i ostatni etap 1 styczeń 2020" - podała.