Premier: Polski rząd przeznaczy ok. 4 milionów zł na odbudowę domów w Syrii

Około 4 milionów złotych planuje przeznaczyć polski rząd na odbudowę domów dla rodzin w Syrii - poinformowała we wtorek premier Beata Szydło. Projekt ma być realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

- Podjęliśmy dziś decyzję, że będziemy realizować razem ze stowarzyszeniem (Pomoc Kościołowi w Potrzebie - przyp. red.), księdzem profesorem (Waldemarem Cisło - przyp. red.) kolejny projekt. To będzie odbudowa domów dla osób, dla rodzin w Syrii. Polski rząd przeznaczy około czterech milionów złotych na realizację tego projektu - powiedziała premier Beata Szydło. Jednocześnie zaznaczyła, że Polski rząd nie jest obojętny na cierpienie, nie jest obojętny na to, co dzieje się w tych regionach świata, w których toczą się działania wojenne i cierpią dzieci i kobiety.





"Naszym celem jest pomoc tym ludziom na miejscu"

- Ta pomoc humanitarna, którą my przeznaczamy kierowana jest przede wszystkim do nich. Naszym celem jest pomoc tym ludziom na miejscu - powiedziała Szydło.

- Ci ludzie nie chcą opuszczać swoich domów rodzinnych, ci ludzie chcą być tam, to jest ich ojczyzna oni potrzebują pomocy, chcą pokoju, chcą tam normalnie żyć. Naszym obowiązkiem jest pomoc tam na miejscu, po to, żeby po działaniach wojennych mogli uporządkować swoje życie, a ci którzy ucierpieli, dostali pomoc - dodała.

Jak mówiła, polski rząd w 2016 r. przeznaczył cztery razy więcej pieniędzy na pomoc niż 2015 r. - W tym roku tych pieniędzy będzie jeszcze więcej - dodała premier.