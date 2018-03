​Premier: Rodzina 500 plus stałym elementem programu społecznego

Program Rodzina 500 plus będzie w kolejnych latach stałą, kluczową częścią naszego programu społecznego - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami gminy Radymno.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Darek Delmanowicz /PAP

"Mogę obiecać, że w kolejnych latach, na kolejnych wiele lat, będzie to kluczowa, stała część naszego programu, naszego programu społecznego" - powiedział szef rządu w drugą rocznicę wprowadzenie programu Rodzina 500 plus. Jak ocenił, odbudowuje on godność polskich rodzin.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

"Problem marnotrawienia pieniędzy wypłacanych w ramach programu Rodzina 500 plus nie istnieje, jest marginalny; rodzice wiedzą, jak wydatkować środki z korzyścią dla dzieci - powiedziała z kolei szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Minister podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie programu, szybkie wdrożenie i sprawną realizację, m.in. byłej premier Beacie Szydło i wojewodom.