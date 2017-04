Premier Szydło oddała hołd ofiarom zbrodni katyńskiej

Premier Beata Szydło oddała w czwartek w Warszawie hołd ofiarom zbrodni katyńskiej - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Szefowa rządu złożyła wieniec oraz zapaliła znicze pod tablicami w Muzeum Katyńskim.

Premier Beata Szydło

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Premier upamiętniła w Muzeum Katyńskim ofiary mordu NKWD sprzed 77 lat. Złożyła wieniec oraz zapaliła znicze przed tablicami z nazwiskami ofiar zbrodni w Epitafium Katyńskim.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 roku. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD.

Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nią III Rzeszę Niemiecką. Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali oficjalnie na konferencji prasowej w Berlinie 13 kwietnia 1943 roku. Dziś to symboliczna rocznica zbrodni.

Muzeum Katyńskie, oddział Muzeum Wojska Polskiego, zostało otwarte w 2015 r. w Kaponierze Cytadeli Warszawskiej. Na dwóch poziomach ekspozycyjnych są tam prezentowane artefakty wydobyte z mogił katyńskich, opowiadana jest historia zbrodni i walki o jej prawdziwe przedstawianie. Placówka znajduje się w liczącym 3,5 ha parku, którego centralnym punktem jest Plac Apelowy.

Na terenie muzealnym jest także, umieszczone w dawnej Działobitni, Epitafium Katyńskie zawierające tablice z nazwiskami ofiar zbrodni, z którego na Plac prowadzą monumentalne schody tzw. propyleje. Z budynku Muzeum do Epitafium prowadzi Aleja Nieobecnych, gdzie znajdują się puste postumenty z nazwami zawodów wykonywanych przez ofiary, stanowiące ich symboliczne upamiętnienie.