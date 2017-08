Premier Szydło weźmie udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Gdańsku

Premier Beata Szydło o godz. 13.15 weźmie udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku - poinformował w sobotę na Twitterze rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Mariusz Grzelak /Reporter

Także o 13.15 w Warszawie szef MSWiA Mariusz Błaszczak odbierze, za pomocą telekonferencji, meldunki dotyczące sytuacji w województwach dotkniętych nawałnicami. Ich bilans to pięć ofiar śmiertelnych, ok. 30 rannych. Burze, które przeszły w nocy nad Polską, zaczęły się od strony południowej i objęły województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Do godzin porannych strażacy interweniowali ponad 6 tysięcy razy.

Reklama

Nie żyje pięć osób - wszystkie z Pomorskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Suszek, gdzie był zorganizowany obóz harcerski; zginęły tam dwie harcerki, dwadzieścia osób zostało przewiezionych do szpitala.