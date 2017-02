Premier Szydło wraca do pracy po tygodniowej hospitalizacji

Premier Beata Szydło ma dziś wrócić do pracy po trwającej tydzień hospitalizacji. W poniedziałek szefowa rządu ma w planach robocze spotkania. Jutro ma poprowadzić posiedzenie Rady Ministrów, którego tematem będzie m.in. ustawa o sieci szpitali.

Zdjęcie Premier Beata Szydło w towarzystwie rzecznika rządu Rafała Bochenka opuszcza Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie /Jakub Kamiński /PAP

"Pani premier z każdym kolejnym dniem czuje się coraz lepiej. (...) Myślę, że od poniedziałku będziemy mogli spotkać się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pracować. Natomiast we wtorek odbędzie się posiedzenie rządu i pani premier już wcześniej zapowiedziała, że je poprowadzi "- zapowiedział w weekend w TVP rzecznik rządu Rafał Bochenek. W

"W imieniu pani premier chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za tysiące listów z życzeniami i telefony, które zarówno do mnie, jak i do pani premier docierały. Dziękujemy za to wsparcie, które niewątpliwie przyczyniło się do tego, że rekonwalescencja, która była w szpitalu, przebiegała przez ostatni tydzień tak sprawnie, tak szybko i pani premier na szczęście już wyszła ze szpitala" - dodał.

Premier Beata Szydło opuściła w piątek szpital w Warszawie. Szefowa rządu trafiła do szpitala po wypadku samochodowym w Oświęcimiu 10 lutego. Oprócz premier w wypadku ranni zostali także dwaj funkcjonariusze BOR.



Premier Beata Szydło po tygodniu opuściła szpital w Warszawie 1 6 Premier Beata Szydło opuściła w piątek wieczorem Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Trafiła tam 10 lutego po wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu. Autor zdjęcia: Leszek Szymański Źródło: PAP 6

We wtorek prokuratorski zarzut w tej sprawie usłyszał Sebastian K., 21-letni kierowca fiata seicento, który uderzył w pojazd wiozący Beatę Szydło.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy szefowa rządu zostanie przesłuchana przez prokuraturę w związku z wypadkiem.