Premier Szydło zapowiada pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

"Chcę złożyć kondolencje rodzinom ofiar, które zginęły ostatniej nocy podczas nawałnic. To jest naprawdę rzecz przerażająca, smutna, to była wielka tragedia, szczególnie dlatego, że zginęły też dzieci" - powiedziała premier Beata Szydło w sobotę w Gdańsku. Dodała, że rząd jest gotowy, by poszkodowanym udzielić pomocy finansowej.

Zdjęcie Premier Beata Szydło i wojewoda pomorski Dariusz Drelich podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego /Roman Jocher /PAP

Beata Szydło wzięła w Gdańsku udział w spotkaniu w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele straży pożarnej, policji i wojska. W czasie spotkania połączono się m.in. z szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem oraz przedstawicielami władz innych województw, przez które także w nocy z piątku na sobotę przechodziły nawałnice.

Reklama

"Składamy bardzo głębokie kondolencje dla rodzin ofiar" - podkreśliła Beata Szydło.

Rząd obiecuje pomoc poszkodowanym

"W tej chwili służby koncentrują się na zabezpieczaniu osób, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnic" - powiedziała w sobotę premier Beata Szydło po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Jak dodała, obecnie trwa szacowanie szkód i naprawianie uszkodzeń.

"Kolejny krok, który będzie podejmowany przez rząd, to oczywiście pomoc finansowa dla tych, którzy zostali poszkodowani. To pomoc finansowa dla samorządów. To będziemy realizować po oszacowaniu szkód, po zgłoszeniu takich zapotrzebowań. Jesteśmy gotowi na to, żeby takiej pomocy udzielić" - podkreśliła premier Szydło.

Apel do wojewodów i kuratorów

Szefowa rządu zaznaczyła również, że dzieci, które zostały poszkodowane podczas obozu harcerskiego, są otoczone opieką. "Za chwilę na miejsce do nich pojedzie pan wojewoda Drelich, na miejsce przyjeżdża także wojewoda łódzki" - dodała.

"Zwróciłam się z prośbą do wszystkich wojewodów, ażeby (...) wojewodowie wraz z kuratorami sprawdzili jeszcze raz miejsca pobytu dzieci i młodzieży na obozach. Czy te obozy są bezpieczne" - mówiła premier.