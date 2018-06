Premier: Wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Bundestagu odwołane z przyczyn technicznych

Planowane na środę wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Bundestagu zostało odwołane z przyczyn technicznych - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że decyzja ta nie ma związku z planami tworzenia w ramach UE odrębnego budżetu strefy euro.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Emmanuele Contini/NurPhoto/Sipa USA /East News

Służby prasowe Bundestagu podały we wtorek wieczorem, że posiedzenie prezydiów odwołała strona polska, "wyrażając ubolewanie i jako powód wskazując wewnętrzną sytuację w kraju".

Morawiecki, odnosząc się podczas środowej konferencji prasowej do komunikatu strony niemieckiej, podkreślił, że przyczyny są techniczne, leżące po stronie polskiego parlamentu.

"Pan marszałek Kuchciński na pewno bardziej szczegółowo przedstawi też informacje" - dodał szef rządu.

Zapewnił przy tym, że nie ma żadnego związku między odwołaniem wspólnego posiedzenia prezydiów Sejmu i Bundestagu a wtorkowym oświadczeniem kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona o zamiarze tworzenia, być może od 2021 roku, odrębnego budżetu strefy euro.

Premier przypomniał, że we wtorek miał "bardzo dobrą, owocną" rozmowę w Berlinie z kanclerz Merkel, a na najbliższy poniedziałek zaplanowane ma spotkanie z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schaeuble. Zaznaczył, że szefa izby niższej niemieckiego parlamentu zna jeszcze z czasów, kiedy ten pełnił urząd ministra finansów Niemiec.



"Mamy bardzo wiele wspólnych tematów, tym razem porozmawiamy również o tematach współpracy w szerszym zakresie, również w kontekście tego oświadczenia pana prezydenta Macrona i pani kanclerz Merkel" - powiedział Morawiecki.



Odnosząc się do treści wtorkowego komunikatu przywódców Niemiec i Francji, określił go jako "w wielu aspektach bardzo ciekawy, patrzący na Europę jako kontynent, który musi się coraz bardziej unowocześniać, być coraz bardziej konkurencyjny". Według niego potrzebna jest również współpraca pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE.



Przekonywał, że do takiej Europy dąży również Polska, jednak - jak zastrzegł - przy "zachowaniu maksymalnej współpracy transatlantyckiej" - między UE i USA.



Jak zauważył, Europa i Stany Zjednoczone mają obecnie "trudne dni", przede wszystkim ze względu na wprowadzenie przez prezydenta Donalda Trumpa ceł na pochodzące z naszego kontynentu stal i aluminium oraz kwestię podejścia do polityki wobec Iranu (8 maja Trump - wbrew stanowisku m.in. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii - wycofał swój kraj z porozumienia nuklearnego z Teheranem).



"Reasumując - moje spotkanie z panią kanclerz Merkel (było) bardzo pozytywne, również w tym bardzo trudnym temacie związanym z migracjami. Sądzę, że teraz nie dojdzie do żadnych niepotrzebnych spięć, napięć w końcówce czerwca, na spotkaniu Rady Europejskiej, m.in. też dzięki naszemu wczorajszemu spotkaniu i będzie trochę więcej czasu na wypracowanie kompromisu" - podkreślił Morawiecki.



Prezydent Macron i kanclerz Merkel uzgodnili we wtorek, że Paryż i Berlin chcą solidarnej, europejskiej odpowiedzi na kryzys migracyjny oraz wspólnego budżetu strefy euro. Szefowa niemieckiego rządu mówiła, że budżet strefy euro ma służyć inwestycjom oraz zmniejszać różnice między państwami UE. Budżet eurolandu ma także chronić należące do niego kraje strefy przed kryzysami. Zdaniem Macrona budżet strefy euro może obowiązywać już w 2021 roku.