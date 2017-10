Premier: Wyciągamy wnioski z błędów

- Wyciągamy wnioski z błędów i konsekwentnie realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy - powiedziała premier Beata Szydło w środę na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec. Premier podsumowała też dotychczasowe dokonania rządu w dwa lata po wyborach parlamentarnych.

Zdjęcie Premier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami w Siedlcach /Marcin Obara /PAP

"Polacy zaufali PiS, tym ludziom, którzy (pracowali) bardzo ciężko, nie tylko w kampanii parlamentarnej, ale też w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, a wcześniej przez wiele, wiele lat, dzięki naszemu liderowi - człowiekowi, dzięki któremu zwyciężyliśmy, dzięki któremu to wszystko się stało, dzięki panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu - stworzyliśmy drużynę, która zwyciężyła" - mówiła szefowa rządu.

Podkreśliła, że w programie przygotowanym przez PiS, który obecnie jest realizowany, zostały zawarte "wszystkie troski i bolączki", ale też "nadzieje i marzenia" Polaków.

"Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom za tamten dzień sprzed dwóch lat, za zaufanie, którym nas państwo obdarzyliście, za to, że wasze głosy przełożyły się na zwycięstwo" - mówiła Szydło. Dziękowała też za wsparcie dla realizacji programu "dobrej zmiany".

Premier przekonywała, że rząd przez minione dwa lata udowodnił, że "daje radę". "Choć nie jest tak, że nie popełniamy błędów, bo zawsze (tylko) ten kto nic nie robi, nie popełnia błędów. My te błędy popełniamy i też pewnie mogliśmy wiele rzeczy zrobić lepiej, czy szybciej, ale z tych błędów wyciągamy wnioski i konsekwentnie realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy" - zapewniła.

Znak firmowy rządu PiS

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma taki znak firmowy - dotrzymywanie słowa. Czasami nawet niektórzy mieli do nas pretensje, że zbyt szybko pewne rzeczy wprowadzamy w życie, zbyt szybko działamy, ale na półmetku rządów, kadencji mogę powiedzieć, że praktycznie większość reform, które zadeklarowaliśmy (...) została już rozpoczęta, zakończona, lub właśnie jest wprowadzana w życie" - powiedziała premier.

Jak zadeklarowała, następne dwa lata kadencji będą konsekwentną realizacją planu rządu.

Premier stwierdziła, że dwa lata od wyborów to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych działań rządu. Wśród największych sukcesów premier wymieniła m.in. program 500 Plus.

Szydło przypomniała także Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowaną przez wicepremiera, ministra finansów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, którą określiła jako kompleksowy, unikatowy program gospodarczy realizowany konsekwentnie przez rząd.

Premier wspomniała również o działalności obecnego na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który według szefowej rządu "uratował polskie górnictwo".

"Kiedy zaczynaliśmy nasze rządy, to nikt nam nie dawał szansy, że to się uda, najbardziej obawialiśmy się, że te kłopoty z kopalniami, z górnictwem będą niezwykle duże i że będzie trudno tutaj znaleźć jakiś środek, żeby uniknąć zamykania kopalń, zwalniania ludzi. Podjął się tego zadania Krzysztof Tchórzewski i dzisiaj nie tylko, że uratował górnictwo, ale też je modernizuje" - mówiła Szydło.

"Historyczny dzień dla służby zdrowia"

Szefowa rządu określiła również miniony wtorek jako dzień "historyczny" dla polskiej służby zdrowia. Nawiązała w ten sposób do przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym zagwarantowano - do 2025 roku - 6 proc. PKB na ochronę zdrowia.

Według niej zwiększone nakłady przełożą się na poprawę leczenia, na zwiększenie dostępności usług medycznych, likwidację kolejek do lekarzy, na to - jak mówiła szefowa rządu - "żeby każdy, kto musi skorzystać z pomocy specjalisty, mógł bardzo szybko taką pomoc otrzymać".

Jak dodała szefowa rządu, niezwykle ważną kwestią są także inwestycje infrastrukturalne. "Zależy nam szczególnie, żeby Polska wschodnia, te tereny, które przez wiele lat były zaniedbane, pozostawione same sobie, otrzymały taką samą szansę, jak pozostała część kraju" - zadeklarowała.

Pochwały dla Błaszczaka i Macierewicza

Premier podkreśliła również znaczenie wprowadzanej reformy edukacji i wyraziła nadzieję, że w jej wyniku przywrócony zostanie prestiż i szacunek wobec zawodu nauczyciela, który będzie w wyniku tego "przyciągał najlepszych".

Szydło chwaliła również ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka za organizowanie działań służb. Jak dodała, rząd przeznacza kolejne środki na działania służb po to, "żeby było bezpiecznie".



Mówiła także, że rząd jest szczególnie dumny z wojska i modernizacji armii. Przypomniała m.in. o ubiegłorocznym szczycie NATO w Warszawie, który określiła jako przełomowy, ponieważ potwierdził on wzmocnienie wschodniej flanki NATO. "To jest ogromny sukces ministra (Witolda) Waszczykowskiego i ministra (Antoniego) Macierewicza, ale przede wszystkim pana prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ to oni odpowiadają za sprawy zagraniczne i wojsko i to oni wykonali ogromną pracę, żeby ten szczyt NATO odbył się i był dobrze zorganizowany" - dodała.

Szefowa rządu zaznaczyła, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, który przeznacza na armię środki, które docelowo będą wynosiły do 2,5 proc. PKB.

"Walczymy przede wszystkim o swoją pozycję"

W kontekście polityki zagranicznej rządu premier oceniła, że dyplomacja pod kierownictwem szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego udowodniła, że Polska nie boi się mówić o ważnych sprawach. "Potrafimy na arenie np. UE walczyć o polskie prawa, walczymy przede wszystkim o swoją pozycję, chcemy, żebyśmy byli tak samo traktowani jak wszyscy inni nasi pozostali partnerzy" - dodała.

Premier mówiła również, że ogromną pracę wykonuje także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który - jak podkreśliła - dba o finansowanie kultury, zabytków i dba o dostępność kultury i sztuki dla wszystkich. Jak dodała, przygotowany został także specjalny program na rzecz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szefowa rządu mówiła też o działaniach ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, który - podkreślała - dba zarówno o jakość szkolenia młodzieży, budowanie boisk i centrów rekreacyjnych, jak i promuje Polskę na arenie międzynarodowej i walczy z korupcją i dopingiem jako przedstawiciel Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

"To jest nasz cel do końca kadencji"

Premier pod koniec swojego wystąpienia wspomniała także o kwestii "mocno dyskutowanej", którą rząd "chciałby zakończyć", tj. o reformie sądów. "Pan minister (Zbigniew) Ziobro przygotował reformę sądownictwa, w tej chwili prace nad tą reformą jeszcze się toczą i mam nadzieję, że z sukcesem przeprowadzimy ją do końca. To jest nasz cel, który postawiliśmy sobie, żeby do końca tej kadencji ta reforma również była przeprowadzona" - zadeklarowała.

Szefowa rządu stwierdziła także, że do niedawna "patologią polskiego państwa" była korupcja. "Pan minister Mariusz Kamiński skutecznie wprowadza takie zmiany, które przynoszą coraz lepsze efekty i możemy powiedzieć, że Polska staje się państwem wolnym od korupcji i różnego rodzaju działań, które rozbudowują szarą strefę" - dodała.

Premier chwaliła również ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela za zmiany, które wprowadza. "Mam nadzieję, że przynajmniej te projekty, te zmiany, które dotyczą ochrony polskiej ziemi, ubezpieczeń, wspierania przedsiębiorców rolnych, że to już zaczyna przynosić pozytywne efekty" - mówiła.

"Trzeba się wsłuchiwać w głos tych, którzy nam zaufali"

Podsumowując minione dwa lata rządów premier podkreśliła, że ważna dla rządu jest służba i pokora. "Powtarzamy sobie w rządzie cały czas, że trzeba być blisko ludzi, trzeba słuchać się ludzi, trzeba się wsłuchiwać w głos tych, którzy nam zaufali, dla których jesteśmy" - zaznaczyła.

Jak podkreśliła, zadaniem rządu jest dokończenie reform, w tym reformy sądownictwa, służby zdrowia, rozpoczęcie reformy służb specjalnych. "Mamy już plany i projekty, które chcemy przygotowywać już na kolejne miesiące. Przed nami kampania wyborcza do samorządów, bo wchodzimy w rok wyborczy, a więc to wszystko trzeba będzie też godzić z różnego rodzaju innymi projektami, które pewnie będą realizowane" - mówiła.

2 lata temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, zdobywając 235 mandatów poselskich i 61 senackich, co pozwoliło na samodzielne rządy.