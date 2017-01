Premier z szefami MON i MSWiA o sprawach bezpieczeństwa: To priorytet PiS

Premier Beata Szydło przekazała po spotkaniu z szefami MON i MSWiA Antonim Macierewiczem oraz Mariuszem Błaszczakiem, że rozmawiała z nimi o sprawach ważnych dla Polaków - o bezpieczeństwie, które dla rządu PiS jest priorytetem.

Szefowa rządu powiedziała, że nowy rok to dobry okres do tego, żeby wytyczyć nowe kierunki działania, nowe zadania, ale też podsumować to, co zostało zrobione w minionym roku.



Priorytet PiS

"Rozmawialiśmy z panem ministrem Antonim Macierewiczem i ministrem Mariuszem Błaszczakiem o sprawach, które dla Polaków, dla przeciętnego polskiego obywatela są najważniejsze - o sprawach bezpieczeństwa" - powiedziała premier podczas konferencji.

Bezpieczeństwo, jak podkreśliła, jest dla rządu PiS nieustająco ważnym priorytetem.



"Bezpieczeństwo, które dotyczy codziennego życia polskich rodzin, tego, żeby dzieci mogły bezpiecznie pójść do szkoły i na plac zabaw, by starsze osoby czuły się bezpiecznie w swoich domach i swoich miejscowościach, ale i tego bezpieczeństwa w wymiarze szerszym - bezpieczeństwa dotyczącego funkcjonowania obrony, armii, dotyczącego naszego funkcjonowania w świecie zewnętrznym, w geopolitycznym otoczeniu" - mówiła.



"Oczekuję od MON i MSWiA, że będą przede wszystkim realizowane te cele i te zadania, które wzmocnią realne bezpieczeństwo Polaków. Właśnie to codzienne, wszystkich polskich rodzin, ale również i to w wymiarze szerszym" - powiedziała premier.

Najważniejsze zadania na 2017 rok

"Bezpieczeństwo będziemy w tym roku w polskim rządzie odmieniać (...) przez różne przypadki" - podkreśliła Beata Szydło. "Rząd PiS stawia sobie jako priorytet bezpieczeństwo Polaków. Rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo - to są te dwa cele, które postawiliśmy jako zadania najważniejsze na rok 2017" - dodała.

Premier podziękowała też obu ministrom za przygotowanie ważnych, ubiegłorocznych wydarzeń, które odbywały się w Polsce: Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO.

"To przełomowy szczyt NATO, warszawski, dzięki któremu, dzięki decyzjom, które zostały tam podjęte, możemy dzisiaj mówić, że Polska jest bezpieczniejszym państwem, a polska armia w ramach naszej działalności w NATO zaczyna mieć zupełnie nowe perspektywy i stajemy się ważnym państwem na mapie wzmacniania bezpieczeństwa światowego" - powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że "dzięki zaangażowaniu obu resortów możemy szczycić się tym, że zarówno Światowe Dni Młodzieży jak i szczyt NATO w Warszawie są bardzo wysoko oceniane na całym świecie". Premier dodała, że światowi przywódcy w rozmowach z nią stawiają przygotowanie tych wydarzeń "jako wzór".

"To są podziękowania dla pana ministra Antoniego Macierewicza i pana ministra Mariusza Błaszczaka i wszystkich służb, które im podlegają" - powiedziała Szydło.

Plany MON

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz poinformował na konferencji, że do 2019 r. liczba żołnierzy polskiej armii ma przewyższyć 150 tys. żołnierzy.



Minister wskazał, że trzy pierwsze brygady WOT zostały sformowane w końcu ub.r. i trzy następne powstaną w roku 2017. "Łącznie doprowadzi to wzrostu polskiej armii co najmniej do 125 - 130 tys. żołnierzy. Do 2019 r. chcemy, by liczba żołnierzy polskiej armii przewyższyła 150 tys. żołnierzy" - powiedział szef MON.

Minister obrony ocenił, że kwestia wojsk obrony terytorialnej ma wymiar zasadniczy dla sił polskiej armii. Zapewnił, że WOT będą wyposażone w nowoczesny sprzęt.

"Oczywiście program śmigłowcowy, o którym była mowa w zeszłym roku będzie w tym roku zrealizowany. Chodzi o 16 śmigłowców, osiem przeznaczonych dla sił specjalnych i osiem przeznaczonych do zwalczania zagrożeń na morzu" - dodał szef MON.



Antoni Macierewicz poinformował też, że w 2017 r. MON skoncentruje się na wzmocnieniu armii. Modernizacja techniczna ma skupić się na obronie powietrznej i przeciwrakietowej, gdzie - jak powiedział szef MON - zostanie zawarty kontrakt na systemy średniego zasięgu, którym wojsko nadało kryptonim "Wisła", a także na obronie cybernetycznej, na którą ma być przeznaczony ponad 1 mld zł, oraz na obronie Bałtyku. Tu ma zostać zawarty kontrakt na okręty podwodne.

Minister potwierdził, że MON rozważa wzmocnienie Sił Powietrznych o kolejne samoloty F-16. "Ta sprawa jest obecnie w trakcie analiz" - dodał.

Zapowiedzi MSWiA

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak poinformował z kolei, że głównymi zadaniami jego resortu na 2017 rok jest wdrożenie programu modernizacji służb mundurowych i odtwarzanie zlikwidowanych posterunków policji.



Jak przypomniał, program modernizacji służb podległych MSWiA gwarantuje przekazanie w latach 2017-2020 ponad 9 mld zł na infrastrukturę, nowoczesny sprzęt i podwyżki dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb.

Mariusz Błaszczak poinformował też, że w 2017 roku zostanie przygotowana nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Jak mówił, chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących zjawiska nielegalnej migracji, tak by Polska nie była narażona na zagrożenia z nią związane.

"W tym roku przystąpimy do zmiany ustawy o cudzoziemcach. Ta zmiana skierowana jest w stronę umożliwienia bardziej precyzyjnego wykorzystywania przepisów, tak żeby nie dochodziło do sytuacji, w której Polska narażona jest na zagrożenie związane z nielegalną migracją" - powiedział szef MSWiA na konferencji prasowej poświęconej planom resortu na ten rok. Minister nie podał innych szczegółów planowanych zmian legislacyjnych.

Szef MSWiA przypomniał, że polscy strażnicy graniczni pełnią służbę na granicy bułgarsko-tureckiej. "Byli kilkakrotnie na granicy serbsko-węgierskiej. Byli również we Słowenii. Niedługo będą ponownie na granicy macedońsko-greckiej. Są wszędzie tam gdzie nasi partnerzy z Unii Europejskiej takiego wsparcia oczekują" - powiedział Błaszczak.

"Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że mimo ataków ze strony różnych instytucji pozarządowych, ale także Rzecznika Praw Obywatelskich, polska Straż Graniczna zapewni bezpieczeństwo na naszych granicach. Nasze granice, stanowiące granice zewnętrzne UE, są szczelne" - powiedział Błaszczak.





Przegląd ministerstw

Od spotkania z szefem MON Antonim Macierewiczem i szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem premier Beata Szydło rozpoczęła w środę rano przegląd ministerstw, który ma potrwać dwa tygodnie.