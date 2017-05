Premier zapowiada: program będzie realizowany konsekwentnie i do końca

W czwartek premier Beata Szydło otwierając w Warszawie siódmą edycję kongresu Polska Wielki Projekt zapewniła, że program będzie realizowany konsekwentnie i zostanie zrealizowany do końca. Zaznaczyła również, że w przyszłości potrzebne będą kolejne pomysły i projekty programowe.

Zdjęcie Premier Beata Szydło podczas uroczystości otwarcia kongresu. /Bartłomiej Zborowski /PAP

Szefowa rządu zaznaczyła, że idee wypracowane na kongresie Polska Wielki Projekt, obok dyskusji prowadzonych przez polityków PiS podczas spotkań wyborczych, stanowiły podstawę programu PiS oraz jej rządu.

Program ten - mówiła - "mniej lub bardziej udolnie, ale z pełną determinacją i konsekwentnie realizujemy, naprawiając również błędy, które po drodze popełniamy, bo tak się to dzieje i tak to zawsze w życiu jest". "Będziemy (go) konsekwentnie realizować i zrealizujemy do końca" - podkreśliła Szydło.

Jak dodała, kiedy wyczerpane zostaną "te już przyjęte" w programie rządowym pomysły i projekty, potrzebne będą kolejne. "I to jest wielka rola państwa, żebyście w tych kolejnych edycjach kongresu, również na tej tegorocznej, dyskutując o Polsce, o wielkiej Polsce, która jest tym naszym domem, naszą wspólną sprawą, ale też o Polsce, która jest naszym wielkim marzeniem, które się spełnia w tej chwili, żebyście państwo dali nam, politykom, wskazali te dobre kierunki, w których powinniśmy pójść, byśmy mogli powiedzieć, że Polska Wielki Projekt to nie jest tylko kongres" - powiedziała premier.

Rozpoczęty w czwartek VII Kongres Polska Wielki odbywa się pod hasłem "Wolność - polski projekt dla Europy". W programie kongresu są m.in. panele dyskusyjne z udziałem ministrów oraz przedstawicieli świata nauki, gospodarki i kultury.