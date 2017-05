Premier złożyła najlepsze życzenia wszystkim mamom

Premier Beata Szydło złożyła w piątek, w Dniu Matki, życzenia wszystkim mamom: spełnienia marzeń, aby ich życie było zawsze radosne, zawsze pogodne, aby były dumne ze swoich dzieci i by nie zapominały również o sobie.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Twitter

"Dzisiaj jest Dzień Matki, jedno z najwspanialszych świąt. Sama jestem matką i wiem, że pełniąc wiele ról w życiu to właśnie bycie mamą jest tym najwspanialszym i najważniejszym" - podkreśliła Beata Szydło w wystąpieniu udostępnionym m.in. na Twitterze kancelarii premiera.

Reklama

"Chciałabym, aby wszystkie mamy wiedziały, że pamiętamy o nich nie tylko tego dnia. To jest dobry moment do złożenia życzeń, to jest dobry moment do podziękowania za trud, za codzienność mamy - bohaterki naszej codzienności. To dzięki nim trwają polskie rodziny i za to należą się im wszystkim ukłony" - zaznaczyła szefowa rządu.

"Wszystkim mamom życzę wszystkiego dobrego. Spełnienia marzeń, tego aby ich życie było zawsze radosne, zawsze pogodne, aby były dumne ze swoich dzieci i by nie zapominały również o sobie. Wszystkim mamom najlepsze życzenia" - podkreśliła premier.