Prezes PiS odwiedził grób Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał w czwartek wieczorem na Wawel, gdzie złożył kwiaty na grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Na trasie jego przejazdu u stóp wzgórza wawelskiego zebrały się kilkudziesięcioosobowe grupy przeciwników i zwolenników partii.

Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (w samochodzie) wjeżdża na Wawel /Stanisław Rozpędzik /PAP

Każdego 18. dnia miesiąca - w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej - Jarosław Kaczyński nawiedza grób brata i bratowej w krypcie katedry wawelskiej. Prezydent L.Kaczyński i jego małżonka zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Reklama

Grupa osób protestujących przeciwko tej wizycie zebrała się pod hasłem "Stop upartyjnieniu Wawelu"; wznosiła okrzyki: "To jest Wawel, nie Nowogrodzka", "Módl się Kaczyński, ale za swoje". Przedstawiali się jako stowarzyszenie "Obywatele Solidarnie w Akcji". "Jak co miesiąc zebraliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko upartyjnianiu skarbu narodowego, jakim jest Wawel i zawłaszczaniu go przez przedstawicieli jednej partii" - podkreślali.

Naprzeciwko nich po drugiej stronie ulicy stanęło kilkudziesięciu zwolenników PiS z krakowskiego klubu Gazety Polskiej. Mieli hasła: "Obywatele SB wynoście się z Krakowa", "Biała róża - rozróba duża"; krzyczeli: "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę" i "Targowica".

Demonstrujący przekrzykiwali się za pomocą sprzętu nagłaśniającego. Obie grupy oddzielała policja, która dojazd do Wawelu odgrodziła barierkami.