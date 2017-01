​Prezes PSL: Polską politykę trzeba wyprowadzić z rynsztoka obłudy

Polskiej polityce potrzebny jest totalny reset i trzeba ją wyprowadzić z "rynsztoka obłudy i nienawiści" - powiedział w sobotę Lublinie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Trzeba wyprowadzić polską politykę z rynsztoka obłudy i nienawiści, bo w takim się znalazła, gdzie ciężko jest - nie tylko w Sejmie, ale i przy świątecznym stole - normalnie, z życzliwością rozmawiać" - mówił Kosiniak-Kamysz podczas Koncertu Noworocznego PSL.

Podkreślił, że PSL chce odbudować poparcie i "idzie swoją drogą, niezależną od totalnej władzy i totalnej opozycji". "W tej wojnie barbarzyńskich plemion politycznych, musimy mieć swój jasny i wyraźny cel: przywracanie normalności, krzewienie kultury dialogu i danie szansy Polsce na lepsze jutro" - powiedział.

"Może normalne wydaje się mało atrakcyjne, ale tęsknota za nim już doskwiera wielu Polakom" - dodał.

Podczas briefingu prasowego prezes PSL powiedział, że przyjechał z przesłaniem "przywracania Polsce braterstwa". "Ono jest niezwykle potrzebne, w tym chaosie, negacji jednych przez drugich, w tym zamieszaniu, gdzie jest totalna władza i totalna opozycja, a tak naprawdę powinien być totalny reset polskiej polityki, przywrócenie normalności, nie tylko kultury politycznej, ale kultury dialogu, rozmowy" - mówił.

Odnosząc się do konfliktu w Sejmie powiedział, że ma "poczucie jałowości tego sporu", z którego wielu Polaków nie rozumie, "o co tak naprawdę już dzisiaj chodzi".

Wyraził nadzieję, że skoro politycy "zaczęli ze sobą rozmawiać" i "mniej oficjalnych rozmów było już dość dużo", to jest szansa na rozwiązanie tego konfliktu. "Naszym zadaniem jest, żeby doprowadzić do normalnych obrad Sejmu i też do legalności, potwierdzenia legalności przyjęcia budżetu. (...) Trzeba dopilnować, żeby budżet był starannie przyjęty" - mówił.

Koncert noworoczny PSL w Lublinie był nawiązaniem do tradycji Ludowego Opłatka, przez wiele lat organizowanego przez PSL w okresie świątecznym.

Tegoroczne spotkanie działaczy i sympatyków tej partii odbyło się w gmachu Centrum Spotkania Kultur, które rozpoczęło działalność w kwietniu ub. roku. "Chcielibyśmy się tym miejscem pochwalić. Wyrażamy wielki szacunek dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca, ale chcielibyśmy, aby wszyscy pamiętali, że pomysłodawcą nazwy tego miejsca był nasz kolega śp. Edward Wojtas" - powiedział prezes PSL w Lubelskiem, europoseł Krzysztof Hetman.

Wojtas był posłem PSL, działaczem samorządowym, społecznikiem, szefem PSL na Lubelszczyźnie. Zginął w kwietniu 2010 r. w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

W latach 2005-2006 Wojtas pełnił funkcję marszałka województwa lubelskiego i to za jego kadencji zarząd województwa podjął decyzję o budowę Centrum Spotkania Kultur. Centrum ma blisko 30 tys. m kw. powierzchni, jest w nim m.in. nowoczesna, wielofunkcyjna sala widowiskowa na tysiąc miejsc, sala kameralna i kinowa. To największa inwestycja w infrastrukturę kultury w Lubelskiem - łączny koszt budowy wyniósł prawie 172 mln zł, z czego 129 mln zł to dotacja unijna.

Podczas tegorocznego świątecznego spotkania działaczy PSL wręczona została po raz pierwszy Nagroda im. Edwarda Wojtasa, którą ustanowił zarząd wojewódzki PSL w Lublinie. Nagrodę otrzymał zespół redakcyjny "Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich". Słownik ten liczy sześć tomów (siódmy jest w przygotowaniu) i zawiera biogramy blisko 28 tys. żołnierzy Batalionów Chłopskich - konspiracyjnej organizacji zbrojnej polskiego ruchu ludowego, liczącej ok. 170 tys. ludzi, walczącej podczas II wojny światowej w obronie polskiej wsi przed niemieckim terrorem i eksploatacją gospodarczą.

Nagroda im. Edwarda Wojtasa to statuetka w formie fragmentu mostu. "Edward Wojtas swoim zachowaniem, swoją pracą budował mosty między ludźmi i to jest misja ruchu ludowego, szczególnie w tych trudnych czasach" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Imieniem Edwarda Wojtasa w ubiegłym roku został też nazwany nowy most na Wiśle w miejscowości Kamień w Lubelskiem.