Prezydenckie projekty o KRS i SN skierowane do konsultacji

Przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym zostały skierowane we wtorek do konsultacji - wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jacek Domiński /East News

Projekt o KRS skierowano do konsultacji przez: Sąd Najwyższy, KRS, Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką, Radę Dialogu Społecznego i Prokuratorię Generalną RP.

Projekt o SN skierowany do konsultacji przez: PG, SN, KRRP, NRA, KRS, RDS, PGRP i Rzecznika Finansowego.Już wcześniej oba projekty trafiły do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Legislacyjne.

Projekty prezydenta - nowela ustawy o KRS i nowa ustawa o SN - wpłynęły do Sejmu tydzień temu. 24 lipca prezydent Duda zawetował przygotowane przez PiS oraz rząd - nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im m.in. niekonstytucyjność części przepisów. Zapowiedział wtedy, że w dwa miesiące przedstawi własne projekty. Oba prezydenckie weta czekają na rozpatrzenie w Sejmie.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: zapis, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania, utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia.

Projekt ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych.

Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.

Łukasz Starzewski (PAP)