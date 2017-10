Prezydent: 17 marca narodowym dniem pamięci Polaków ratujących Żydów

"Chciałbym, abyśmy co roku, 17 marca, obchodzili narodowy dzień pamięci Polaków ratujących Żydów" - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota". Dodał, że, projekt ustawy w tej sprawie trafi w środę do Sejmu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawia podczas uroczystości, jaka odbyła się w Pałacu Prezydenckim z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota" /Tomasz Gzell /PAP

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, w których wraz z prezydentem Andrzejem Dudą udział bierze pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, wręczone zostały państwowe odznaczenia dla Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.



"Chciałbym abyśmy co roku, 17 marca, obchodzili narodowy dzień pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. To wymaga przyjęcia przez polski parlament - Sejm i Senat - dlatego zdecydowałem się przygotować projekt ustawy w tej sprawie, który w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach trafi do Sejmu i mam nadzieję, że zostanie tam bez zbędnej zwłoki przyjęty" - zapowiedział Duda.



Jak dodał, o wydarzeniach, które miały miejsce podczas II wojny światowej należy mówić "wyraźnie - kto był zbrodniarzem, a kto był bohaterem; kto wykazał się miłosierdziem, a kto był draniem zasługującym na potępienie" - mówił prezydent.



Andrzej Duda przypomniał, że blisko 10 lat temu ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył 53 Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, "podkreślając tak mocno rolę, jaką tysiące Polaków odegrały w tamtym dziele braterstwa, ratowania czegoś, co ja nazywam Rzeczpospolitą przyjaciół; Polski, która istniała przed II wojną światową, w której obok siebie mieszkały różne narodowości, ale przede wszystkim mieszkali między sobą Polacy i Żydzi (...) Cieszę się, że mogę kontynuować dzieło rozpoczęte przez Lecha Kaczyńskiego" - podkreślił prezydent.



Rada Pomocy Żydom "Żegota" powstała przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. Była ona kontynuacją powstałego pod koniec września 1942 r. Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. W skład Rady weszli przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji politycznych. Działająca do początku 1945 r. "Żegota" była jedyną w okupowanej przez nazistów Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady.