Prezydent: Biało-Czerwoni, stało się. Trudno. Głowa do góry

"Obiecałem Naszym, że będę z Nimi - więc nie krytykuję" - napisał w niedzielę na Twitterze prezydent Andrzej Duda, po tym jak Polska przegrała z Kolumbią 0:3 w meczu piłkarskich mistrzostw świata. "Biało-Czerwoni stało się. Trudno. Głowa do góry" - dodał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda kibicował Polakom 1 8 Autor zdjęcia: Łukasz Dejnarowicz Źródło: Agencja FORUM 8

Polska po porażce z Kolumbią 0:3 straciła szanse na awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata.

"Przestrzegam trzech zasad: 1/ obiecałem Naszym, że będę z Nimi - więc nie krytykuję; 2/cieszę się z sukcesów i chwalę - ale jeśli jest za co; 3/ nigdy nie załamuję rąk, wyciągam wnioski, bo jutro też jest dzień i trzeba iść do przodu. Biało-Czerwoni stało się. Trudno. Głowa do góry!" - napisał prezydent.

Andrzej Duda oglądał w niedzielę mecz Polska-Kolumbia w Gdyni w "marynarskiej" Strefie Kibica na ORP Generał Kazimierz Pułaski. Wcześniej tego dnia prezydent wziął udział w uroczystościach Święta Marynarki Wojennej i odbywającego się równolegle Święcie Morza.