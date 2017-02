Prezydent Duda na wielkopolskich obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych

Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy we wtorek 28 lutego w Rawiczu będzie głównym punktem wielkopolskich obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. Prezydent odda hołd żołnierzom, ofiarom terroru stalinowskiego i spotka się z mieszkańcami miasta.

Zdjęcie Andrzej Duda /Jacek Turczyk /PAP

W Wielkopolsce obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się już w poniedziałek 27 lutego. W Gimnazjum nr 1 w Mosinie mjr Włodzimierz Bystrzycki, ps. "Dzielny" przeprowadzi z młodzieżą lekcję historii, opowiadając o własnych doświadczeniach.

Mjr Bystrzycki urodził się na Podhalu. W czasie II wojny światowej wstąpił do partyzantki: najpierw do 1 pułku strzelców podhalańskich dowodzonego przez kpt. Juliana Zapały ps. "Lampart"; następnie służył, jako dowódca 4 kompanii, w oddziale Józefa Kurasia ps. "Ogień". Przez lata zmagał się z represjami władz komunistycznych. Bystrzycki jest jednym z trzech ostatnich żyjących żołnierzy walczących na Podhalu pod komendą Józefa Kurasia - jedynym mieszkającym w Wielkopolsce.

W poniedziałek z rąk wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna mjr Bystrzycki otrzyma mundur honorowy Żołnierzy Wyklętych, który krojem nawiązuje do przedwojennego munduru oficerskiego, oraz pamiątkowy medal im. Witolda Celichowskiego.

Również w poniedziałek wojewoda złoży kwiaty pod pamiątkową tablicą poświęconą Stanisławowi Kasznicy, ostatniemu Komendantowi NSZ, aresztowanemu i zamordowanemu przez UB. Pamiątkowy głaz z tablicą stanął w 2005 r. naprzeciwko rodzinnego domu Kaszniców w Krosinku.

Głównym wydarzeniem wielkopolskich obchodów będzie wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w Rawiczu, w przeddzień oficjalnego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. We wtorek 28 lutego przy murze zakładu karnego prezydent odda hołd żołnierzom, ofiarom terroru stalinowskiego zamęczonym i zmarłym w więzieniu w latach 1945-56. Później prezydent spotka się na rynku z mieszkańcami miasta.

"Trzeba budować wiedzę o żołnierzach wyklętych"

Centralne uroczystości organizowane przez wojewodę wielkopolskiego odbędą się w środę 1 marca w Poznaniu. Zainauguruje je msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Po niej odbędzie się przemarsz pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie zaplanowano okolicznościowe przemówienia wojewody, a także gen. Jana Podhorskiego, dr Macieja Glogera oraz dr Dariusza Kucharskiego.

"Z pewnym sceptycyzmem zawsze przyjmuję informację, że w minionych latach, w okresie III RP pamięć o żołnierzach wyklętych była kultywowana, może niezbyt obficie, ale jednak. Otóż trudno się zgodzić z tą tezą, bo jest ona mocno ryzykowna. Wydaje mi się, że ciągle tej wiedzy, informacji na temat podziemia antykomunistycznego, antybolszewickiego jest relatywnie mało i trzeba bardzo wiele robić, żeby tę wiedzę budować" - podkreślił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

"Co prawda ostatnie lata być może przyniosły nieco większe zainteresowanie tą tematyką, zupełnie kluczową dla niepodległości Polski. Myślę, że niestety jest szereg zaniedbań, czy nawet nazwałbym to ostrzej - pewnych zaniechań przez minione co najmniej 20 lat, gdzie generalnie bardzo incydentalnie się ten temat pojawiał (...) i tak naprawdę ostatnie lata to jest dopiero przywracanie nie tylko pamięci, ale i wiedzy na temat podziemia antykomunistycznego. Myślę, że tego ciągle nie jest zbyt dużo" - dodał.

Uroczystości towarzyszące

1 marca w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostanie także otwarta wystawa przygotowana przez poznański oddział IPN pn. "Niech polska ziemia utuli do spokojnego snu... Ekshumacje i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego".

Dzień później w Bibliotece Raczyńskich ma się odbyć dyskusja o książce "Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956" pod redakcją naukową Agnieszki Łuczak i Aleksandry Pietrowicz z Centrum Edukacyjnego IPN.

4 marca natomiast odbędzie się I Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej, organizowane pod patronatem prezesa IPN.

21 marca w urzędzie wojewódzkim można będzie zobaczyć także wystawę pt. "Zaplute karły reakcji. Polskie podziemnie niepodległościowe w latach 1944-1956", również przygotowaną przez IPN.

W ramach obchodów na terenie Wielkopolski przeprowadzona zostanie także akcja honorowego dawstwa krwi "SpoKREWnieni służbą" - zbiórka krwi została objęta patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.