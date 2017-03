Prezydent Duda po rozmowie z premier Szydło

Treść polskich propozycji do Deklaracji Rzymskiej - była jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. Prezydentowi zależy, by Polska była "aktywnym i pozytywnym współtwórcą dokumentu odnoszącego się do głównych wyzwań stojących przed UE" - poinformowała KPRP.

Zdjęcie Premier Beata Szydło w drodze na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą /Stefan Maszewski /Reporter

Jak poinformowała PAP prezydencka kancelaria, podczas roboczego spotkania - które odbyło się we wtorek wieczorem i trwało ponad dwie i pół godziny - prezydent i premier "omówili propozycje zapisów deklaracji politycznej, która ma być przyjęta podczas jubileuszowego posiedzenia Rady Europejskiej w Rzymie", przedyskutowano również treść polskich propozycji do tej deklaracji.

Reklama

Jak podkreślono w komunikacie KPRP, "prezydentowi zależy na tym, aby Polska była aktywnym i pozytywnym współtwórcą kompromisowego dokumentu odnoszącego się do głównych wyzwań stojących przed UE".

"Dla prezydenta najistotniejsze jest, by w dokumencie tym znalazło się silne odwołanie do potrzeby europejskiej jedności, lojalnej współpracy państw europejskich zgodnie z zapisami traktatowymi Unii oraz poszanowania demokratycznej woli obywateli poprzez zwiększenie ich udziału we wspólnych decyzjach" - podała prezydencka kancelaria.

Jak poinformowano, "prezydent podkreślił też kluczową rolę wspólnego rynku opartego na swobodach gospodarczych, jako jednego z fundamentów europejskiej jedności".

"Rozmowa z premier Szydło dotyczyła szerokiej panoramy zagadnień europejskich, zarówno w kontekście ostatniego posiedzenia Rady, wyborów w krajach europejskich jak i najważniejszych polityk unijnych" - poinformowała KPRP.

We wtorkowym spotkaniu prezydenta i premier uczestniczyli również wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański i minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski.

W sobotę w Rzymie na uroczystym szczycie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską, ma zostać przyjęta Deklaracja Rzymska. Ma ona wyznaczyć kierunek dla UE 27 państw - bez przygotowującej się do opuszczenia Wspólnoty Wielkiej Brytanii - na najbliższa dekadę.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło / Leszek Szymański / PAP