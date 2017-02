Prezydent Duda pokazał wyjątkowe zdjęcie z okazji walentynek

Prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda złożyli życzenia internautom za pośrednictwem Twittera. Z okazji święta zakochanych napisali: "Wszystkim zakochanym i kochającym życzymy... szczęścia w miłości!".

Zdjęcie Andrzej Duda i Agata Kornhauser Duda /Michał Woźniak /East News

W poście prezydent Duda zdecydował się pokazać zdjęcie sprzed lat, na którym wymienia czułości z żoną:

Reklama

Niektórzy już prognozują, że to zdjęcie stanie się hitem sieci.



Andrzej Duda i Agata Korhauser pobrali się 21 grudnia 1994 roku, mają córkę Kingę.



- Mam wspaniałą, mądrą, bardzo dobrą żonę, którą ogromnie kocham. Jesteśmy normalnym małżeństwem. W małżeństwie są spory o różne kwestie, o wychowanie dzieci, o to, jak się zachować w danym momencie, jeśli chodzi o sprawy domowe, o to, jak wydać domowe pieniądze. Są spory o różne rzeczy i to jest naturalne. Każde z nas ma swoje poglądy na wszystkie sprawy - mówił prezydent w wywiadzie, którego udzielił "Super Expressowi".



- Pierwsza dama jest osobą, którą powinna się starać świadczyć dobro. I moja żona to robi - mówił prezydent Duda w ubiegłym roku.