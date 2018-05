Prezydent Duda rozpoczął wizytę w Gruzji

Prezydent Andrzej Duda przybył w piątek wieczorem do Tbilisi, gdzie w sobotę weźmie udział w obchodach 100. rocznicy proklamowania Demokratycznej Republiki Gruzji. Andrzej Duda spotka się też z prezydentem Giorgim Margwelaszwilim i premierem Giorgim Kwirikaszwilim.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda na warszawskim lotnisku przed wylotem do Gruzji /Bartłomiej Zborowski /PAP

Udział w sobotnich obchodach zapowiedzieli również prezydenci Litwy, Łotwy, Słowacji, Finlandii i Armenii, a także przewodniczący parlamentów m.in. Estonii, Mołdawii i Ukrainy.



Reklama

"Polskę i Gruzję łączą historyczne więzy sympatii i przyjaźni oraz umiłowanie wolności i głęboki patriotyzm" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydentowi będzie towarzyszyć w czasie wizyty małżonka Agata Kornhauser-Duda, która również weźmie udział w uroczystościach.



Szczerski poinformował, że "prezydent Duda wygłosi przemówienie podczas głównych uroczystości na placu Wolności w Tbilisi, w którym nawiąże między innymi do historycznych słów śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wygłoszonych nieopodal tego miejsca przed blisko dziesięcioma laty, w których udzielił ciągle aktualnej lekcji geopolityki całemu regionowi".



Prezydent Lech Kaczyński w sierpniu 2008 r. podczas wieczornego wiecu w Tbilisi mówił m.in., że Rosja uważa, że "czasy upadłego niecałe 20 lat temu imperium wracają, że znów dominacja będzie cechą tego regionu". "Nie będzie!" - podkreślił Kaczyński, któremu towarzyszyli przywódcy państw bałtyckich oraz Ukrainy. "My jesteśmy tutaj, by ten świat reagował jeszcze mocniej, w szczególności Unia Europejska i NATO" - mówił, dodając, że "Środkowa Europa ma odważnych przywódców", którzy "przyjechali do Gruzji, by podjąć walkę".



"Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie!" - kontynuował. "I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę" - podkreślał Lech Kaczyński.



Wcześniej w sobotę prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzą obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami. W ceremonii otwarcia weźmie udział także prezydent Słowacji Andrej Kiska.



Duda podczas wizyty spotka się z prezydentem Margwelaszwilim oraz premierem Giorgim Kwirikaszwilim, z którymi będzie rozmawiał m.in. o współpracy w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i intensyfikacji relacji gospodarczych. Prezydent wraz z innymi przywódcami Europy Środkowo-Wschodniej przybyłymi na uroczystości weźmie także udział w organizowanej w gruzińskim parlamencie debacie zatytułowanej "Współpraca na rzecz dobrobytu - strategia na przyszłe stulecie".



Z Tbilisi Marzena Kozłowska