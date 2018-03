​Prezydent Duda złożył kondolencje prezydentowi Rosji

Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi w związku z pożarem w centrum handlowym w Kemerowie na Syberii. Przekazał wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili swoich bliskich oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla poszkodowanych.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /123RF/PICSEL

Prezydent Duda napisał w skierowanej do rosyjskiego prezydenta depeszy kondolencyjnej, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o dramatycznym w skutkach pożarze w centrum handlowym w Kemerowie.

"W imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam na ręce Pana Prezydenta wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim, którzy stracili swoich bliskich oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla poszkodowanych w tym pożarze" - napisał prezydent.

W niedzielnym pożarze w centrum handlowo-rozrywkowym Zimowa Wiśnia w Kemerowie zginęły - według oficjalnego bilansu - 64 osoby, w tym prawdopodobnie aż 41 dzieci. Takie szacunki podają bliscy ofiar i media, powołujące się na źródła w administracji lokalnej.

Pożar rozprzestrzeniał się od czwartej kondygnacji budynku, gdzie znajdowały się atrakcje dla dzieci i sale kinowe. Świadkowie przekazali, że nie zadziałał alarm przeciwpożarowy, a wyjścia ewakuacyjne były zamknięte. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował o wielu naruszeniach w eksploatacji obiektu.

We wtorek rosyjski prezydent przyjechał do Kemerowa. Ogłosił, że najbliższa środa będzie w Rosji dniem żałoby narodowej po tragicznym pożarze; wcześniej w obwodzie kemerowskim ogłoszono trzydniową żałobę; przyłączyły się do niej także inne regiony Federacji Rosyjskiej.