Prezydent: Infrastruktura Marynarki Wojennej wymaga odbudowy

"Infrastruktura Marynarki Wojennej wymaga odbudowy; jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych obiecuję ludziom polskiego morza, że będę działał w tej sprawie" – powiedział w niedzielę w Gdyni prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Marynarki Wojennej.

Prezydent Andrzej Duda

"Polska Marynarka Wojenna, w znaczeniu infrastrukturalnym wymaga odbudowy i to dzieło musi zostać zrealizowane. Obiecuję ludziom polskiego morza, polskim marynarzom, że będę w tym zakresie - jako zwierzchnik sił zbrojnych - ze wszelkich sił współdziałał z dowództwem Marynarki Wojennej i ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem" - powiedział prezydent.

Zapewnił, że jest "absolutnie szczera wola" aby zrealizować plan modernizacji, tak by marynarze mieli wyposażenie nowoczesne i bezpieczne. By - jak powiedział prezydent - "nie tylko swoim męstwem, ale i uzbrojeniem bronili naszego bezpieczeństwa, wód terytorialnych, naszych granic; by wykonywali misje niesienia pokoju na świecie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne i gdzie prowadzą nas zobowiązania sojusznicze".

"Jestem przekonany, że to zadanie uda nam się zrealizować, że na czterystulecie bitwy oliwskiej polska Marynarka Wojenna pod względem infrastrukturalnym będzie wyglądała inaczej, że będziecie mieli nowoczesne jednostki pływające, wyposażone w nowoczesny sposób, z nowoczesnym uzbrojeniem" - powiedział prezydent.

Z udziałem m.in. prezydenta i szefa MON w Gdyni trwają obchody Świąt Morza i Marynarki Wojennej. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie wielka parada morsko-lotnicza na wodach Zatoki Gdańskiej. Udział weźmie w niej ponad 20 okrętów z Polski, ale też ośmiu zaproszonych państw: USA, Niemiec, Finlandii, Chin, Francji, Łotwy, Litwy i Danii.