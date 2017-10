Prezydent "nie podjął jeszcze decyzji" w sprawie nowych nominacji generalskich

Do prezydenta wpłynęły z MON wnioski o awans na stopnie generalskie 14 oficerów; trwa analiza kandydatur - poinformował PAP zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała. Jak dodał, "prezydent nie podjął jeszcze decyzji, co do daty ewentualnego wręczenia nominacji".

Zdjęcie Antoni Macierewicz i Andrzej Duda /Robert Stachnik /Reporter

"Do prezydenta wpłynęły wnioski o awans na stopnie generalskie 14 oficerów. Nazwiska awansowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie podjęcia przez prezydenta ostatecznych decyzji" - zapowiedział Gwizdała.

Reklama

Jak dodał, "kandydatury są obecnie analizowane pod kątem spełnienia przez oficerów wymogów formalnych, ich doświadczenia i przygotowania merytorycznego".

"Prezydent oczekuje, że polityka kadrowa w siłach zbrojnych będzie przejrzysta i przewidywalna, stąd kandydatury są oceniane również w kontekście potrzeb sił zbrojnych, a także trwających prac nad zmianami w systemie kierowania i dowodzenia" - zaznaczył.

Gwizdała poinformował, że "prezydent nie podjął jeszcze decyzji, co do daty ewentualnego wręczenia nominacji".

"Zwyczajowo są one przyznawane przy okazji świąt państwowych, ale jednocześnie przypomnę, że pierwsze nominacje prezydent Andrzej Duda wręczył w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy stopnie generalskie na wniosek ministra Antoniego Macierewicza otrzymali gen. bryg. Jarosław Kraszewski oraz gen. bryg. Krzysztof Król" - dodał.

Spór między MON a BBN

15 sierpnia - w Święto Wojska Polskiego - uroczystość wręczenia nominacji generalskich nie odbyła się. Jako powód BBN podało trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu dowodzenia, co - jak zaznaczono - nie stwarzało warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny kandydatur.

W ubiegły czwartek prezydencki minister Andrzej Dera wyraził opinię że zanim zapadną decyzje w sprawie nominacji generalskich, musi zostać przeprowadzona reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Zmiana obecnego systemu dowodzenia to jeden z tematów, których dotyczy przeprowadzony przez MON Strategiczny Przegląd Obronny. Pod koniec sierpnia resort obrony przesłał prezydentowi Andrzejowi Dudzie uaktualniony m. in. o nowe dane finansowe raport z SPO (pierwszą wersję prezydent otrzymał pod koniec maja).

Jak mówił wcześniej szef BBN Paweł Soloch, między BBN a MON są różnice zdań dotyczące prerogatyw prezydenta w systemie kierowania i dowodzenia.

Nowy system ma według zapowiedzi przywrócić odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych; koncepcja MON nie przewiduje jednak proponowanego przez BBN połączonego dowództwa mającego koordynować współdziałanie sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych oraz obrony terytorialnej.