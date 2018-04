Prezydent: Nowa konstytucja być może w 2021 roku

Prezydent Andrzej Duda uważa, że nowa konstytucja lub znacząco zmieniona obecna ustawa zasadnicza mogłaby zostać uchwalona w 2021 roku. Prezydent mówił o tym podczas debaty "Młodzi i przyszłość" w ramach Kongresu "Wspólnie o Konstytucji" na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda zainaugurował 25 sierpnia, podczas konferencji organizowanej przez Solidarność w Sali BHP w Stoczni Gdańskiej, kampanię konsultacyjną /Przemek Świderski /East News

Wydarzenie jest podsumowaniem dotychczasowego cyklu debat przed planowanym na listopad referendum o kierunkach zmian konstytucji. Andrzej Duda powtórzył, że obecna ustawa zasadnicza ma wiele mankamentów i jest konstytucją "okresu przejściowego". Według prezydenta, potrzeba lepszego zaakcentowania kwestii suwerenności, bezpieczeństwa czy relacji konstytucji do prawa międzynarodowego. Podkreślił, że nowa konstytucja powinna być dla młodego pokolenia, oraz że wzorem konstytucji z 1791 roku, można co 25 lat dokonywać zmian w ustawie zasadniczej, po jej przeglądzie.

"Ten przegląd, jak wierzę, właśnie zaczęliśmy i być może w 2021 roku udałoby nam się uchwalić wielką zmianę konstytucji, albo nową konstytucję. To byłyby 24 lata od poprzedniej" - powiedział prezydent.



Prezydent argumentował, że zdaje sobie sprawę z ryzyka małej frekwencji w zapowiadanym referendum. Jak mówił, najpierw to Polacy powinni wypowiedzieć się o kierunkach zmian konstytucji, później politycy muszą przygotować jej projekt, który ponownie ocenią obywatele w głosowaniu.



Odnosząc się do obaw o frekwencję w czasie referendum, prezydent powiedział, że istotne są pytania, jakie zostaną sformułowane. "W sytuacji, gdy będą pytania, jak to, «czy uważasz, że referendum jest istotnym elementem» i «czy uważasz, że wynik referendum powinien być obligatoryjnie wiążący dla ustawodawcy» i Polacy do referendum nie pójdą, to będzie oznaczało, że tego nie potrzebują i to ich nie interesuje" - powiedział Andrzej Duda.



Prezydent zaznaczył, że jeśli referendum będzie miało "poważny" wynik, to będzie on zobowiązywał rządzących do wykonania woli wyborców.



Andrzej Duda dziękował również ludziom młodym za udział w debatach konstytucyjnych. Jak dodał, to właśnie to pokolenie mówi o konieczności zaakcentowania w ustawie zasadniczej takich kwestii jak walka z zanieczyszczeniami powietrza, czysta woda czy dostęp do internetu.