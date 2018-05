Prezydent odebrał gratulacje z okazji Święta 3 maja od Elżbiety II i DonaldaTrumpa

Prezydenci USA Donald Trump, Niemiec Frank-Walter Steinmeier, Francji Emmanuel Macron oraz królowa brytyjska Elżbieta II i król Szwecji Karol Gustaw przekazali na ręce prezydenta Andrzeja Dudy gratulacje dla Polaków z okazji święta Konstytucji 3 maja - poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Gratulacje i życzenia przekazane przez przywódców dotyczą też obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości.

Szef gabinetu prezydenta poinformował PAP, że prezydent USA w swojej depeszy podkreślił wagę jubileuszu uchwalenia Konstytucji 3 maja będącej jedną z najstarszych konstytucji na świecie. "Polska to ceniony sojusznik i partner w NATO (...) bardzo cenimy sobie naszą trwałą współpracę i przyjaźń" - napisał w imieniu narodu amerykańskiego - jak relacjonował Szczerski - Donald Trump.

Prezydent Niemiec nazwał Konstytucję 3 maja "kamieniem milowym w historii Europy" i podkreślił, że stała się ona "wzorem dla kolejnych ustaw zasadniczych w Europie, również w Niemczech - poinformował Szczerski. Jak dodał, prezydent Steinmeier wyraził radość z planowanej niedługo wizyty w Polsce.

Prezydent Francji składając życzenia Polakom wyraził wolę pogłębienia relacji polsko-francuskich "dla dobra zawsze ambitnej i solidarnej Europy, wiernej swym zasadom i wartościom, które legły u jej podstaw, jak i wobec licznych wyzwań, którym winna stawać czoła" - podkreślił minister.

Prezydent Węgier Janos Ader w swojej depeszy zauważył, że narody polski i węgierski "często musiały walczyć w obronie swej niepodległości". "Dlatego dla nas szczególny wydźwięk ma słowo Ojczyzna, co z kolei w znacznym stopniu przyczynia się do poczucia solidarności między Polakami i Węgrami" - zaznaczył Ader. Według Szczerskiego, prezydent Węgier zapewnił też o gotowości do dalszej ścisłej współpracy, aby "skuteczniej występować w reprezentowaniu wspólnych wartości i interesów".

"Prezydent Rumunii Klaus Iohannis składając życzenia prezydentowi Polski i narodowi polskiemu zwrócił uwagę, że nasze kraje posiadają wspólne środki, aby wspierać bezpieczeństwo i rozwój naszego regionu, jednocześnie podkreślił wagę strategicznego partnerstwa Polski i Rumunii" - poinformował Szczerski.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).

W miejsce wolnej elekcji wprowadzała ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Religii katolickiej przyznawała pozycję uprzywilejowaną, zapewniając tolerancję dla innych wyznań. Przyjęła trójpodział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zachowywała też stanową strukturę społeczeństwa, otwierając jednocześnie perspektywy dalszych przekształceń ustroju.