Prezydent planuje wziąć udział w zamknięciu Pucharu Świata

Prezydent Andrzej Duda planuje wspólnie z prezydentem Słowenii Borutem Pahorem zamknąć tegoroczny Puchar Świata w skokach narciarskich w marcu w Planicy - poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Prezydent liczy, że wręczy puchar zwycięzcy Kamilowi Stochowi - dodał.

Zdjęcie Kamil Stoch wygrał konkurs w Bischofshofen oraz klasyfikację generalną Turnieju Czterech Skoczni /PAP/EPA

"Prezydent został zaproszony na zakończenie tegorocznego Pucharu Świata do Planicy. To będzie połączone z wizytą oficjalną prezydenta w Słowenii. Trzymamy tym bardziej kciuki za Kamila Stocha, żeby prezydent z tego zaproszenia mógł skorzystać także po to, żeby Kamilowi Stochowi móc wręczyć puchar za zwycięstwo w Pucharze Świata" - powiedział Szczerski.



Jak dodał, prezydent Duda przyjął zaproszenie i planuje wspólnie z prezydentem Borutem Pahorem zamknąć tegoroczny Puchar Świata w Planicy. Szczerski zaznaczył, że zaproszenie zostało wystosowane na początku zmagań w Pucharze Świata, "poza kontekstem obecnych zwycięstw Polaków".

W 65. edycji Turnieju Czterech Skoczni zwyciężył Kamil Stoch, drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a czwarte Maciej Kot. Nigdy wcześniej nie było dwóch polskich skoczków na podium TSC.

38. sezon Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich rozpoczął się 25 listopada 2016 w fińskim Kuusamo, a zakończy 26 marca 2017 w słoweńskiej Planicy.