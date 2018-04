​Prezydent: Polska idzie w kierunku, w którym chciał ją prowadzić Lech Kaczyński

"Lech Kaczyński był wielkim prezydentem, miał swoją wizję rozwoju Rzeczpospolitej" - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że dzisiaj Polska w kwestiach m.in. bezpieczeństwa, idzie w tym kierunku, w jakim chciał ją prowadzić Lech Kaczyński.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda po złożeniu kwiatów w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu /PAP

"Lech Kaczyński był wielkim prezydentem Polski, wielkim z uwagi na swoje doświadczenie polityczne i intuicję polityczną" - powiedział prezydent we wtorek w radiu RDC. Lech Kaczyński - dodał - "miał swoją wizję rozwoju Rzeczpospolitej - wiedział do jakiej Polski dąży, jak ta Polska ma być umiejscowiona międzynarodowo, kto powinien być naszym sojusznikiem".

Reklama

"Cieszę się ogromnie, że część tych marzeń Lecha Kaczyńskiego teraz udaje się zrealizować" - powiedział prezydent.

Lech Kaczyński - mówił Duda - miał "jasne spojrzenie i sprecyzowany pogląd" m.in. na kwestię tarczy antyrakietowej w Polsce.



"Walczył ze wszystkich sił i nie udało się. Rząd Donalda Tuska działał w tej sprawie inaczej, przeciwnie do tego, co chciał zrealizować prezydent Kaczyński" - powiedział Duda. "W zasadzie po 10 latach udaje się to naprawić i cieszę się, że dzisiaj Polska idzie w tym kierunku, w jakim chciał ją wtedy prowadzić Lech Kaczyński" - dodał.

Zdjęcie Prezydent Lech Kaczyński / prezydent.pl / East News

Jak wyliczał prezydent, w Polsce powstaje tarcza antyrakietowa; na terenie kraju mamy wojska amerykańskie i innych krajów NATO, ponadto mamy też podpisaną pierwszą umowę na systemy obrony powietrznej Patriot oraz realizujemy plan modernizacji armii. "To są rzeczy niezwykle ważne" - podkreślił.

Prezydent, że "to wszystko zawdzięczamy m.in. dzięki postanowieniom szczytu NATO w Warszawie, który był naszym wielkim sukcesem". Dodał, że z tego punktu widzenia, jego zdaniem Lech Kaczyński "patrzy na nas z nieba z dumą, że rzeczywiście zrobiliśmy dużo rzeczy, które budują bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i takich, które budują silną Polskę".