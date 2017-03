​Prezydent: Pomoc dla Polaków na Wschodzie dociera do tych, którzy zasłużyli na pamięć

Akcje pomocowe dla Polaków na Wschodzie docierają do ludzi, którzy zasłużyli na solidarność i pamięć - powiedział prezydent Andrzej Duda. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęcała do udziału w akcji wielkanocnej skierowanej do polskich rodzin w obwodzie żytomierskim na Ukrainie.

W Pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta i pierwszej damy odbywa się uroczyste podsumowanie roku akcji pomocowych dla Polaków na Wschodzie.

Reklama

Prezydent Duda podkreślał, że nie jest to pomoc, lecz wyraz wdzięczności i solidarności. Jak zaznaczył, pomoc dociera do ludzi, którzy zasłużyli na solidarność i pamięć. "Do ludzi starszych, którzy bardzo często już dzisiaj nie są w stanie nawet podnieść się z łóżka, którzy są często złożeni już chorobami, złożeni tym, że są w podeszłym wieku, ale to oni tę polskość przez całe lata w sobie przenieśli" - mówił.

Pierwsza dama zachęcała do przyłączenia się do kolejnej akcji wielkanocnej. "Planujemy już następny transport z pomocą, która tym razem trafi do Polaków z Dołbysza i okolic. Są to małe wioski zamieszkałe przez polskie rodziny w obwodzie żytomierskim. Pomoc ta trafi też do przedszkola, które jest prowadzone przez polskich księży" - mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Szef gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski, który w Kancelarii Prezydenta odpowiada za sprawy polonijne, powiedział PAP, że do tej pory zorganizowano cztery transporty ze wsparciem dla Polaków na Wschodzie; trzy były skierowane do tych, którzy mieszkają na Ukrainie, czwarty do domu dziecka na Litwie.