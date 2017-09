Prezydent proponuje nowy mechanizm wyboru członków do KRS

- Nie ma szans na uchwalenie tego, co proponowałem – powiedział prezydent Andrzej Duda po konsultacjach z przedstawicielami klubów parlamentarnych, odnosząc się do zaproponowanej przez siebie zmiany sposobu wyboru członków KRS. Z ust prezydenta padła nowa propozycja.

Zdjęcie Andrzej Duda /Paweł Supernak /PAP

Andrzej Duda wcześniej zaproponował, by w wypadku, gdyby Sejm nie wybrał członków KRS większością 3/5 głosów, wyboru dokonywał prezydent. Wymagałoby to zmiany konstytucji. Duda zaznaczył, że w związku z tym, iż po konsultacjach z klubami parlamentarnymi okazało się, że zaproponowana przez niego zmiana w konstytucji, nie ma szans na uchwalenie, proponuje inne rozwiązanie dotyczące wyboru członków KRS.

- Każdy poseł ma jeden głos i może zagłosować tylko na jednego kandydata, to w efekcie będzie powodowało mulipartyjny wybór członków do KRS - oznajmił.



- 3/5 jako zasada, jako tryb podstawowy. W przypadku, gdyby nie udało się w terminie wybrać w ten sposób sędziów do KRS, będzie włączał się drugi tryb, taki, że każdy poseł ma jeden głos - wyjaśnił.



Prezydent podziękował również za konstruktywną postawę dialogu wszystkim przedstawicielom klubów parlamentarnych, którzy brali udział w spotkaniu. - To była wystarczająca grupa, żeby podjąć decyzję co do ewentualnych zmian w konstytucji - powiedział.

Wyliczył, że choć w Pałacu Prezydenckim nie było przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, byli przedstawiciele pozostałych klubów - które liczą w sumie 310 posłów.

- A 307 jest potrzebnych do zmian konstytucji - zwrócił uwagę Duda.

- Trzy kluby powiedziały, że są gotowe przyjąć takie rozwiązanie - poinformował prezydent. Sprzeciw wyraził jednak jednak Ryszard Petru.

- Nie ma więc szans na uchwalenie tego, co proponowałem - powiedział. - Bo rozumiem, że PO zanegowała moją propozycję nie przychodząc na spotkanie, a Ryszard Petru przekazał swoje stanowisko w trakcie rozmowy - wyjaśnił.



Stanowiska liderów klubów

W Pałacu Prezydenckim obyły się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie propozycji zmiany w Konstytucji. Chodzi o zapisy dotyczące Krajowej Radzie Sądownictwa. Umożliwiałyby one nominację członków KRS przez prezydenta w sytuacji, gdy Sejm nie byłby w stanie ich wybrać.



W rozmowie z Andrzejem Dudą uczestniczyli: szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu z ramienia tej partii Ryszard Terlecki, wicemarszałek Stanisław Tyszka z klubu Kukiz'15, lider Nowoczesnej Ryszard Petru oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaproszenia na spotkanie z prezydentem nie przyjęła Platforma Obywatelska.