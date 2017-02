Prezydent spotka się ze środowiskiem prawników

Prezydent Andrzej Duda spotka się w poniedziałek z przedstawicielami 18 organizacji prawniczych. Jak powiedział dziennikarzom minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, to reprezentanci środowisk prawniczych, które apelowały do Andrzeja Dudy o rozmowę w sprawie zmian w ustroju sądownictwa.

Zdjęcie Andrzej Duda /Radek Pietruszka /PAP

Minister Dera dodał, że prezydent chce wysłuchać głosu prawników w sprawie planowanej reformy. Chce też dowiedzieć się, co niepokoi środowisko.



Minister Dera podkreślił, że w tej sprawie konieczny jest dialog.



Sygnatariusze apelu do prezydenta liczą na to, że Andrzej Duda podejmie rozmowy z organizacjami prawniczymi. W ich ocenie, zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce.



Przedstawiciele Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na stanowisku, że działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą ten proces powstrzymać.