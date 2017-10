Prezydent: Strona rządowa przejmuje przewodnictwo w RDS

- Przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego, po rocznym przewodnictwie strony pracodawców, przejmuje strona rządowa, a w sensie bezpośrednim minister rodziny, pracy i polityki społecznej - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego /Tomasz Gzell /PAP

Prezydent podziękował dotychczasowej przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryce Bochniarz. "To był ważny rok, ale to był zarazem także i trudny rok w pracach Rady - tak, jak zresztą każdy wtedy, kiedy następują w kraju reformy, które wiążą się z pewną dyskusją, debatą" - powiedział Andrzej Duda.

"Pod pani auspicjami, w ramach Rady, toczyły się dyskusje na temat służb mundurowych, toczyły się dyskusje na temat transparentności środowiska i warunków pracy, toczyły się dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego, wreszcie od pewnego czasu toczy się też taka mocna dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym kraju" - mówił prezydent, zwracając się do Bochniarz.

Jak dodał, zgodnie z harmonogramem prac RDS, przewodnictwo w Radzie przejmuje strona rządowa, a bezpośrednio minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Prezydent wskazał, że pod jej przewodnictwem kontynuowane będzie ważne zadanie, jakim jest dyskusja o zmianach w systemie ochrony zdrowia.

"Rada Dialogu Społecznego to jest właśnie miejsce, gdzie powinny być omawiane tematy niełatwe" - powiedział Andrzej Duda.

Podczas uroczystości, z udziałem premier Beata Szydło - prezydent powoła nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Prezydent i premier będą także uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym RDS.

Na posiedzeniu zostanie zaprezentowany prezydencki projekt noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Ponadto zaplanowano dyskusję na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Omawiana ma być też kwestia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w ramach przygotowania do listopadowego szczytu UE w Goeteborgu.

Nowi członkowie RDS

Prezydent Andrzej Duda powołał siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego. "Wierzę w to, że wszystkie te zadania i egzaminy, które staną przed Radą w tym roku, zostaną zdane znakomicie" - powiedział prezydent.

Nominacje do RDS otrzymali: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, przewodniczący WRDS i prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Katowicach Marek Zychla, prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski, zastępca prezesa zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Władysław Jefremienko, wiceminister w Ministerstwie Finansów Teresa Czerwińska, wiceprezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Janusz Piątek oraz Marek Kowalski z Konfederacji Lewiatan.

"Bardzo dziękuję za przyjęcie tych nominacji i bardzo dziękuję też wszystkim dotychczasowym członkom Rady, wszystkim tym, którzy poświęcali swój czas, którzy uczestniczyli w tych pracach. Bo myślę, że to jest wielkie zadanie, które jest realizowane dla Polski, jest realizowane dla tych celów, które są w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego wskazane, które można bardzo krótko streścić określeniem, że jest to praca dla dobra rozwoju Rzeczpospolitej i dla dobra budowania pomyślności polskiego społeczeństwa we wszystkich jego warstwach" - powiedział prezydent.