Prezydent ujawnił możliwe pytania referendalne. Politycy komentują

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie referendum dot. konstytucji poznamy wówczas, gdy prezydent wystąpi z wnioskiem o jego przeprowadzenie do marszałka Senatu - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Z kolei rzecznik PSL Jakub Stefaniak ocenił, że "referendum wcale nie jest dla Polaków, tylko dla Andrzeja Dudy, żeby sobie zrobić dobry grunt pod negocjacje z PiS w sprawie poparcia jego kandydatury na drugą kadencję".

Zdjęcie Rzeczniczka PiS Beata Mazurek /STANISLAW KOWALCZUK /East News

We wtorek podczas posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju prezydent poinformował, że wniosek do marszałka Senatu zostanie złożony nie wcześniej niż ok. 20 lipca. W trakcie posiedzenia przedstawiono również 15 pytań, które mogą się znaleźć w referendum. Wśród nich znalazły się pytania m.in. o uchwalenie nowej konstytucji, zagwarantowanie wprowadzenia nienaruszalności praw nabytych, takich jak 500 Plus, oraz zagwarantowanie członkostwa Polski w UE.



Reklama

W rozmowie z PAP rzeczniczka PiS podkreśliła, że jest to na razie wstępna propozycja, którą należy "rozważyć i przedyskutować". "W kwestii poparcia to musi być wspólna decyzja, którą zatwierdza Senat. Te propozycje są propozycjami wstępnymi" - powiedziała Mazurek.



"Poznamy ostateczny kształt pytań w momencie, kiedy ta propozycja zostanie złożona do Senatu. Dzisiaj, zgłaszając te propozycje, tak naprawdę prezydent otwiera jeszcze pole do dyskusji, nie zamyka furtki co do możliwości zmian w pytaniach, które zaproponował" - dodała.

Rzeczniczka partii na pytanie, kiedy poznamy stanowisko partii ws. referendum odpowiedziała, że wówczas, gdy prezydent wystąpi z wnioskiem o jego przeprowadzenie do marszałka Senatu.



Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.



Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.



Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Tyszka: W referendum powinno być pytanie o JOW-y

W referendum dot. konstytucji powinny być pytania o fundamentalne kwestie ustrojowe takie jak JOW-y, wprowadzenie instytucji sędziego pokoju, czy zrównoważony budżet - powiedział we wtorek PAP wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz’15).

Tyszka proszony przez PAP o komentarz ws. pytań referendalnych, ocenił że "jest ich zdecydowanie za dużo".

"Chciałbym, żeby władze polskie traktowały obywateli poważnie i żeby pan prezydent zadał pytania o fundamentalne kwestie ustrojowe" - powiedział poseł Kukiz'15. Wymienił w tym kontekście m.in. pytania o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, obowiązujący w Polsce system: prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy, zrównoważony budżet bez możliwości zadłużania państwa, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju, czyli kontroli nad władzą sądowniczą.

Jego zdaniem, "niepoważne jest wpisywanie do konstytucji kwestii socjalnych", ponieważ - jak podkreślił - "to nie jest materia konstytucyjna".

"Jedyne, co widzę pozytywnego, to pytanie o obowiązkowe referendum" - powiedział Tyszka, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że problemem zasadniczym pozostanie próg frekwencyjny, wymagany, aby referendum było ważne.

PSL: Referendum dla prezydenta, nie dla Polaków

Referendum ws. zmian w konstytucji nie jest dla Polaków, tylko dla prezydenta Andrzeja Dudy, który chce zrobić "dobry grunt" pod negocjacje z PiS w sprawie poparcia jego kandydatury na drugą kadencję w wyborach prezydenckich - ocenił we wtorek rzecznik PSL Jakub Stefaniak.

Stefaniak ocenił w rozmowie z PAP, że referendum, które składa się z 15 pytań, przypomina bardziej quiz, niż referendum. "Myślę, że prezydent naprawdę mógłby pomyśleć trochę o zorganizowaniu raczej konsultacji internetowych, na pewno byłoby to tańsze, niż wysyłać gigantyczne pieniądze na referendum z którego być może i tak nic nie wyniknie" - zaznaczył.

W jego ocenie, "gdyby jakimś cudem" to referendum udało się, to prezydent miałby "kartę przetargową wobec swoich kompanów z PiS, żeby walczyć o drugą kadencję" w wyborach prezydenckich.

"Być może takim ukrytym celem tego referendum jest pokazanie, że Polacy są po stronie zwiększenia kompetencji prezydenta. Jeżeli tak, to patrzmy na to, przez pryzmat interesu pana prezydenta i chęci ugrania czegoś dla siebie. To pokazuje też, że to referendum wcale nie jest dla Polaków, tylko dla Andrzeja Dudy, żeby sobie zrobić dobry grunt pod negocjacje z PiS w sprawie poparcia jego kandydatury na drugą kadencję" - ocenił Stefaniak.