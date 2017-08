Prezydent weźmie udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze odbędą się uroczystości państwowe Święta Wojska Polskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W ramach obchodów zaplanowano także m.in. wręczenie przez prezydenta pośmiertnych nominacji generalskich.

Zdjęcie Andrzej Duda /AFP

Obchody Święta Wojska Polskiego - jak poinformowało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - rozpoczną się w poniedziałek 14 sierpnia apelem pamięci oraz wręczeniem pośmiertnych aktów mianowania na stopnie generalskie przez prezydenta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przed Pomnik Poległych w 1920 roku.

Reklama

We wtorek 15 sierpnia o godz. 9 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się msza święta za ojczyznę. Następnie prezydent złoży wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie uroczystość przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, która rozpocznie się w południe. Zaplanowano wystąpienie prezydenta Dudy.

Jak co roku z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się defilada: Alejami Ujazdowskimi przemaszeruje około tysiąca żołnierzy z pododdziałów pieszych, przejadą pojazdy, w powietrzu zaprezentuje się lotnictwo.

15 sierpnia nie odbędzie się natomiast wręczenie nominacji generalskich oraz admiralskich w Siłach Zbrojnych RP. Jak poinformowało we wtorek BBN "w ocenie prezydenta trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich".

Z kolei w wydanym we wtorek komunikacie MON podkreślono, że nowa kadra dowódcza jest warunkiem zmian dostosowujących wojsko do nowych wyzwań, a zmiany w systemie dowódczym były tematem konsultacji z BBN.

15 sierpnia - rocznica zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 roku - został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.