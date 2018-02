Prezydent: Wierzę, że brygady WOT osiągną wkrótce pełną zdolność bojową

"Wierzę, że brygady obrony terytorialnej osiągną wkrótce pełną zdolność bojową i przyjmą własne sztandary" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników niedzielnej uroczystości złożenia przysięgi żołnierzy WOT we Włodawie, odczytanym przez szefa BBN Pawła Solocha.

Zdjęcie Uroczystości we Włodawie z udziałem m.in. premiera i ministra obrony narodowej /Wojciech Pacewicz /PAP

Andrzej Duda podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej "są integralną częścią potencjału obronnego naszego kraju". "Cieszę się, że ta młoda formacja rozwija się dynamicznie, zasilana przez ochotników gotowych poświęcić się ojczyźnie" - napisał.

Reklama

Jego zdaniem "stale rosnąca liczba żołnierzy WOT jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi i ich gotowości, by służyć Polsce, by bronić jej granic, by włączać się zgodnie z misją obrony terytorialnej w akcję ratowniczą".

Według prezydenta potwierdzeniem tej gotowości jest "przysięga wojskowa, która stanowi publiczne, a zarazem osobiste zobowiązanie każdego żołnierza; jest aktem włączenia się w szeregi żołnierzy Sił Zbrojnych RP". Jak dodał, WOT "czerpią siłę do wypełnienia tych przyrzeczeń z tradycji polskiego oręża".

"Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem przekonany, że WOT będą godnie kontynuować tradycję cichociemnych, tradycję Armii Krajowej, tradycję Żołnierzy Niezłomnych" - podkreślił Andrzej Duda.

"Wierzę, że brygady obrony terytorialnej osiągną wkrótce pełną zdolność bojową i przyjmą własne sztandary, by swoją postawą pisać nowy rozdział w tradycji Polskich Sił Zbrojnych" - napisał prezydent.