​Prezydent wręczył nominacje dowódcy operacyjnemu i dowódcy WOT

Dowódca operacyjny gen. dyw. Sławomir Wojciechowski i dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) gen. bryg. Wiesław Kukuła odebrali we wtorek nominacje z rak prezydenta Andrzeja Dudy. Rozwój wojska jest nie tylko potrzebą chwili, ale zadaniem dziejowym - powiedział prezydent.

Zdjęcie Antoni Macierewicz, Sławomir Wojciechowski, Andrzej Duda, Wiesław Kukuła, Paweł Soloch /Jacek Turczyk /PAP

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W jej trakcie nowy szef Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych otrzymał także awans ze stopnia generała brygady na generała dywizji.

Reklama

Prezydent w przemówieniu zwrócił uwagę, że wśród zadań wojska jest realizacja postanowień szczytu NATO w Warszawie i doskonalenie współdziałania z sojusznikami; w tym tygodniu do Polski przyjeżdża amerykańska brygada pancerna.

"W trudnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie i na świecie rozwój polskiego wojska i wzmacnianie jego potencjału jest nie tylko potrzebą chwili, ale zadaniem dziejowym. Wierzę w to, że panowie zrealizujecie to zadanie jak najlepiej" - powiedział do generałów Duda.

Decyzję o mianowaniu generałów Wojciechowskiego i Kukuły na nowe stanowiska prezydent podjął 30 grudnia 2016 r. Gen. Wojciechowski zajął miejsce gen. broni Marka Tomaszyckiego, którego kadencja skończyła się z końcem roku; Wojciechowski był jego zastępcą od 2015 r. Gen. Kukuła jest pierwszym dowódcą WOT. Ten nowy rodzaj sił zbrojnych został utworzony z początkiem 2017 r.