Prezydent wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym

13 lipca o godz. 12 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym na Zamku Królewskim - poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Jak wskazał, to część obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

Zgromadzenie Narodowe zbierze się zgodnie z postanowieniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Grzegrzółka powiedział PAP, że Zgromadzenie Narodowe, zaplanowane na 13 lipca, będzie jednym z głównych elementów obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecia Niepodległości w wymiarze parlamentarnym.

"Wydarzenie odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem najwyższych rangą urzędników państwowych, a spodziewanych jest także wielu gości z zagranicy. Zgromadzenie Narodowe będzie poprzedzone kolejnym Szczytem Parlamentarnym #EUROWAW2018, który w tym roku ponownie zagości w budynkach Sejmu i Senatu. To wydarzenie zaplanowano na 12 lipca" - poinformował Grzegrzółka.

Dyrektor CIS podkreślił, że daty te nie są przypadkowe. "Dokładnie 550 lat temu - 13 lipca 1468 r. odbył się sejmik generalny w Kole, a to z kolei było preludium do pierwszego w naszej historii dwuizbowego sejmu walnego w Piotrkowie 9 października 1468 r. Ponad pół tysiąca lat parlamentaryzmu to sprawa niebagatelna, również w wymiarze europejskim. Obchody będą dostojne i uroczyste" - zapowiedział.

W przypadkach określonych w konstytucji, Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe. Zgodnie z konstytucją prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego.