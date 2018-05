Prezydent: Zachęcam wszystkich do wywieszenia flagi

"Zachęcam wszystkich rodaków do wywieszenia biało-czerwonej flagi wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Mam nadzieję, że pod biało-czerwoną uda się Polsce osiągnąć wiele sukcesów" - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Dniu Flagi RP oraz Dniu Polonii i Polaków za Granicą.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozdają flagi na Krakowskim Przedmieściu / Jakub Kamiński /PAP

"Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, dziękuję, za to, że spotkamy się pod tymi biało-czerwonymi barwami. Zachęcam jeszcze raz wszystkich moich rodaków do wywieszenia biało-czerwonej flagi na domach, blokach, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe" - apelował Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że zgodnie z zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, od środy 2 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, do końca roku na wszystkich budynkach administracji publicznej i rządowej zawisną flagi państwowe.

"Dziękuję za to. Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, widzieli, że Polska jest biało-czerwona" - podkreślił prezydent.

Wyraził też nadzieję, że "pod biało-czerwoną", do końca 2018 r., a także później, Polsce uda się osiągnąć wiele sukcesów. "A w pierwszej kolejności naszej reprezentacji w piłce nożnej, która niedługo rozpocznie mistrzostwa świata" - podkreślił.

"Niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita, niech żyje biało-czerwona!" - dodał.