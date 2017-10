"Prezydent zdeterminowany do głębokiej reformy"

- Prezydent Andrzej Duda ma ogromną determinację do tego, żeby zmieniać polski wymiar sprawiedliwości i zrobić głęboką reformę - powiedział w piątek minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Dodał, że poprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nadrzędny cel prezydenta.

26 września prezydent zaprezentował swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ten drugi wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu.

Dera, podczas przemówienia z okazji pięciolecia działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012 zwracał uwagę, że zapis ten pomoże ograniczyć wydawanie niesprawiedliwych wyroków w sądach. "Będzie to możliwość rewizji niesprawiedliwych wyroków" - zaznaczył minister.

"Musimy zrobić wszystko, żeby podnieść w Polsce poziom sprawiedliwości. Pan prezydent ma ogromną determinację do tego, żeby polski wymiar sprawiedliwości zmieniać i zrobić głęboką reformę" - zadeklarował Dera.

Podkreślił, że zmiany w sądownictwie to "dopiero początek zmian". "Przed nami jeszcze długa droga, ale wierze w to, że głęboka reforma sądownictwa przyczyni się do tego, że będziemy mogli wspólnie powiedzieć, że przywracamy sprawiedliwość w naszym państwie. To jest nadrzędny cel działania pana prezydenta" - powiedział minister.

