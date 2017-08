Problemy z wnioskami o 500 plus? "Będziemy interweniować"

Ostatnie dni sierpnia mogą być okresem intensywnego składania wniosków o 500 plus, samorządy muszą się na to przygotować i zapewnić sprawną obsługę - podkreśla szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, zapowiadając interwencje tam, gdzie pojawią się problemy.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500 plus na nowy okres zasiłkowy - wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września, jednak aby mieć gwarancję ciągłości wypłacania świadczenia, trzeba złożyć wniosek do końca sierpnia.



W piątek TVP podało, że w niektórych warszawskich urzędach na złożenie wniosku czeka się wiele godzin, a do obsługi petentów nie zapewniono wystarczającej liczby urzędników.

"Jeśli potwierdzą się informacje o takiej słabej obsłudze, niewystarczającej obsadzie, to jest to absolutnie nieodpowiedzialne postępowanie, ja podejmę interwencję przez wojewodę i służby wojewodów" - zapowiedziała Rafalska.

"Oczekujemy od samorządów sprawnej obsługi i samorządy się sprawdziły na etapie wprowadzania reformy, ale w Warszawie już wtedy były większe kłopoty niż gdzie indziej" - przypomniała.

Jak podkreśliła, doniesienia o problemach w Warszawie to pierwszy tak poważny sygnał w przypadku składania wniosków o 500 plus na nowy okres zasiłkowy. "Muszę powiedzieć, że jestem co najmniej rozczarowana stanem przygotowań do nowego okresu zasiłkowego przez samorząd warszawski, nie wiem, ilu to dotyczy dzielnic, musielibyśmy mieć precyzyjne dane, żeby nie mówić bezpodstawnie, że tak jest wszędzie" - zwróciła uwagę minister.

Zapewniła, że jej resort cały czas monitoruje składanie wniosków, ma codzienne meldunki, bieżące informacje o liczbie wniosków, wydanych decyzji, przypomina również o terminach.

"Takie sytuacje jak w Warszawie na pewno będziemy wyjaśniać i wszystkie inne niepokojące sygnały również" - podkreśliła.

Jak zaznaczyła Rafalska, jej resort przypominał i ona sama również wielokrotnie przypomniała, że w drugiej połowie sierpnia, po powrotach z urlopów liczba wniosków składanych tradycyjną drogą mocno wzrośnie. "Wakacje się kończą, a do ludzi dotarła informacja, że złożony w sierpniu wniosek jest gwarancją ciągłości płatności" - zauważyła.

Jak podkreśliła, było do przewidzenia, że ostanie dni sierpnia mogą być okresem bardzo nasilonego składania wniosków we wszystkich samorządach; przypomniała, że samorządy mają pieniądze na obsługę tego zadania, mają doświadczenie, bo jeszcze większą liczbę wniosków przyjmowały, gdy wprowadzano reformę, mają też już całoroczne doświadczenie obsługi tego zadania.

"Ludzie mają prawo oczekiwać lepszej obsługi, krótszych kolejek. Przypominamy też, że można złożyć wniosek przez internet, co jest bardzo wygodne, ale wiemy, że nie wszyscy z tej drogi skorzystają i mają prawo mieć wybór" - powiedziała.

"To, co mnie za chwilę, po przyjęciu wniosków, będzie bardzo interesowało, to czy będą wydawane na bieżąco decyzje" - dodała Rafalska.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.

Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.