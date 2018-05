Proces w sprawie blokady Wawelu. Obrońcy chcą przesłuchania polityków PiS

Krakowski sąd podejmie w środę decyzję, czy w procesie siedmiu osób obwinionych o blokadę Wawelu podczas przejazdu polityków PiS w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich 18 grudnia 2016 r. przesłucha w charakterze świadków polityków PiS.

Zdjęcie Blokada Wawelu w grudniu 2016 r. /Fot. Beata Zawrzel /Reporter

Jeden z obrońców wniósł o przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicepremier Beaty Szydło, wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oraz posła Jacka Osucha.

Reklama

Na poprzedniej rozprawie sąd zapowiedział, że podejmie decyzję w tej sprawie w środę po obejrzeniu nagrań z protestu.

Blokada wjazdu na Wawel

Sprawa dotyczy próby zablokowania wjazdu na Wawel politykom PiS, w tym m.in. prezesowi partii Jarosławowi Kaczyńskiemu, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich 18 grudnia 2016 r.

Początkowo - na wniosek policji - sąd wydał w sprawie obwinionych wyroki nakazowe, skazując wszystkich na kary grzywny w wysokości 300, 400 lub 500 zł. Kiedy wszyscy obwinieni wnieśli sprzeciwy od wyroku nakazowego, sprawa trafiła do sądu, który postanowił umorzyć wszystkie postępowania. Sąd uznał, że osoby obwinione nie dopuściły się wykroczenia, ich działanie nie miało znamion społecznej szkodliwości, a zgromadzenie było legalne.

Na to postanowienie zażalenie złożył Komendant Miejski Policji w Krakowie. W połowie stycznia sąd okręgowy w wydziale odwoławczym uwzględnił te zarzuty i uchylił zaskarżone postanowienie. Uznał m.in., że umorzenie sprawy na posiedzeniu było przedwczesne, ponieważ sąd powinien dokonać merytorycznej oceny zarzutów i dowodów wobec obwinionych. Sprawa wróciła na wokandę.

"Protestowałem przeciwko hucpie polityczno-pogrzebowej"

Proces w tej sprawie rozpoczął się pod koniec kwietnia. Obwinieni nie przyznali się do winy. Jedna z obwinionych wyjaśniała m.in., że przyszła pod Wawel, ażeby "protestować przeciwko upartyjnieniu Wawelu przez posła Jarosława Kaczyńskiego". Jak wyjaśniła, usiadła na drodze do Bramy Herbowej, gdzie jest całkowity zakaz ruchu, a słupki zabraniają wjazdu na teren Wzgórza Wawelskiego.

"Samochody, które wjeżdżały, nie były oznakowane. Nie wiedzieliśmy, kto nimi jechał, policja nie dawała sygnałów do rozejścia się. Widziałam, jak słupki metalowe znajdujące się za Bramą Herbową na terenie Wawelu były wyrywane przez jakichś mężczyzn w ubraniach roboczych" - wyjaśniała.

Kolejny obwiniony powiedział m.in., że kładąc się protestował "przeciwko hucpie polityczno-pogrzebowej, którą urządził Jarosław Kaczyński, a próba wjazdu przez bramę Herbową przelała czarę goryczy". "Interesowałem się tym, jak często przejeżdża się przez Bramę Herbową i wiem, że ostatni raz przejeżdżał przez nią Hans Frank w czasie wojny" - mówił następny.

Inny z podsądnych wyjaśniał z kolei, że "odczuł obywatelski obowiązek, by wyręczyć policję, która powinna pokazać znak zakazu ruchu". "Pamiętam, że przy bramie były słupki i nikt tamtędy nie jeździł. Myślałem, że to jakieś łobuzy tamtędy jadą. Był to taki impuls obywatelski" - mówił o swoim udziale kolejny uczestnik protestu.

"Zobaczyłem w TVN posła Terleckiego, który wjeżdżając samochodem na Wawel korzystał z telefonu komórkowego bez systemu słuchawkowego. Mnie to zdenerwowało i postanowiłem przyjść pod Wawel i zaprotestować" - przedstawiał swoje motywy obwiniony Andrzej Bałek (wyraził zgodę na podanie nazwiska). "Zmotywowało mnie jeszcze to, że ja z moją niepełnosprawną mamą nie mógłbym sobie ot tak wjechać na Wzgórze Wawelskie, mając kartę inwalidzką" - dodał. Mówił też, że "nie może pogodzić się z tym, że trumna z ciałem prezydenta Kaczyńskiego była wnoszona przez Bramę Herbową, natomiast Jarosław Kaczyński może wjeżdżać przez nią samochodem". "Nie podoba mi się to i dalej będę protestował" - zapowiadał.

Z jego opisu wynikało, że pierwszym samochodem, który zjechał z Wawelu (od Bramy Bernardyńskiej), kierował Osuch, który "robił zdjęcia i filmował protestujących". "Samochód się zatrzymał, gdy z tyłu poleciały trzy jajka, które się rozbiły. Ten samochód napierał lekko na nasze nogi i nas popychał, ja nie czułem żadnego bólu. Gdy (...) Osuch wysiadł z samochodu, pojawiło się kilku policjantów, potem coraz więcej. Odgrodzili nas od tego samochodu" - opisywał obwiniony.

Sąd oddalił wnioski o przesłuchanie ministra Andrzeja Adamczyka i dyrektora Zamku Wawelskiego "na okoliczność charakteru wizyty i zasad jej przebiegu". W środę podejmie także decyzję, czy dopuści dowód z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego na okoliczność, jaki ma charakter droga do Bramy Herbowej od ul. Straszewskiego - o co również wnosił jeden z obrońców.

Anna Pasek